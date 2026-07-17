Palmeiras resgata joia do Flamengo, e atacante já é observado por Abel

O atacante Felipe Teresa, de 20 anos, voltou aos holofotes ao marcar dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, nesta quinta-feira (16), pelas quartas de final do Brasileirão sub-20. Um deles um golaço: um chute praticamente do meio-campo.





Hoje destaque do time sub-20 e observado de perto por Abel Ferreira, Teresa chegou ao clube como uma aposta de João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, após ser dispensado pelo Flamengo por questões disciplinares.





O Flamengo rescindiu o contrato de Felipe Teresa em setembro do ano passado após uma reformulação nas categorias de base tendo como norte a tolerância zero com a indisciplina e os comportamentos indesejados no dia a dia no Ninho do Urubu. A reportagem apurou que o Flamengo tomou a decisão após ter "dores de cabeça" com o jogador. Pessoas que acompanhavam o dia a dia de Teresa na base rubro-negra afirmam que ele apresentava questões comportamentais em treinos e jogos, além de problemas relacionados a horários.





Dias após a dispensa do Flamengo, JP Sampaio ligou para o atacante e abriu as portas do Palmeiras, mas com duas condições: ele teria que aceitar uma redução salarial (por que tinha um salário alto no time carioca) e mudar a postura que o fez ser dispensado.





Hoje, Felipe Teresa é o artilheiro do Sub-20, com 16 gols e uma assistência em 27 jogos. O atacante tem contrato com o Palmeiras até setembro de 2027, e o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do jogador após sua chegada sem custos.





Teresa faz parte do grupo de jogadores da base que estão treinando com o elenco profissional nesta intertemporada.





O atacante pode atuar como centroavante, segundo atacante e ponta direita, e também tem se destacado por gols de falta -já são três nesta temporada. Felipe Teresa já teve uma experiência no profissional do Flamengo: foram quatro jogos, com um gol e uma assistência. Agora, o atacante tenta convencer Abel Ferreira de que está pronto para dar o próximo passo no Palmeiras.