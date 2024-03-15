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Giovanna Lancellotti fica noiva de Gabriel David na Tailândia

Nas imagens, o casal aparece em uma praia paradisíaca da Tailândia, celebrando o momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:23

Giovanna Lancellotti fica noiva de Gabriel David
Giovanna Lancellotti fica noiva de Gabriel David Crédito: Reprodução/Instagram/@gilancellotti
Giovanna Lancellotti, 31, foi pedida em casamento por Gabriel David, 26, na Tailândia. A atriz compartilhou a novidade no feed de seu perifl no Instagram, com um carrossel de fotos do pedido e das alianças: "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG"
Nas imagens, o casal aparece em uma praia paradisíaca da Tailândia, celebrando o momento. Os dois estão em viagem romântica desde o início desta semana, compartilhando diversos momentos da aventura, que começou na Ilha Phuket, seguindo para o famoso arquipélago Ko Hong. Giovanna e Gabriel estão juntos desde 2021.

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