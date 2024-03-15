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Família Real

Membros da equipe de Kate estão sem acesso à princesa após cirurgia

Princesa de Gales fez uma cirugia no dia 16 de janeiro e desde então não aparece em público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:03

Kate Middleton fez uma cirugia no dia 16 de janeiro e desde então não aparece em público
Kate Middleton fez uma cirugia no dia 16 de janeiro e desde então não aparece em público Crédito: Reprodução / Instagram
Membros sêniores da equipe de Kate Middleton, 42, estão sem acesso à princesa de Gales desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano. De acordo com o jornal Extra, membros da Família Real não têm conhecimento do real quadro de saúde de Kate.
Segundo o Palácio de Kensington, ela está se recuperando em Adelaide Cottage. Uma fonte disse à revista "Us Weekly" que o palácio está sendo "muito silencioso" sobre a condição da futura rainha do Reuno Unido.
"Alguns funcionários sêniores de Kate não conseguiram ver ou falar com ela e nem sabiam sobre a cirurgia até que ela foi anunciada, então eles os pegaram desprevenidos. Apenas algumas pessoas sabem o que realmente está acontecendo e são caladas".
A fonte ainda afirmou que apenas pessoas selecionadas, como o rei Charles III e a rainha Camilla, tiveram permissão para ver Kate e que seu estado de saúde foi coberto por um "manto de sigilo": "É confuso e causa alguma preocupação".
Retorno na Páscoa: "Os boatos, principalmente nas redes sociais, ficaram fora de controle, mas Kate está se recuperando bem e estará de volta na Páscoa. Ela só precisa ser deixada em paz", disparou uma pessoa ligada à família ao "Page Six".

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