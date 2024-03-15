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Sandro Pedroso diz que trabalha de madrugada em lanchonete após decepção

Ator acredita que ter aberto o comércio em um pequeno município pode ter acarretado a inauguração malsucedida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:46

Sandro Pedroso abre lanchonete no Goiás
Sandro Pedroso abre lanchonete no Goiás Crédito: Reprodução/Instagram/@sandropedroso
Sandro Pedroso, 40, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após publicar um desabafo sobre a recente inauguração de sua lanchonete, em Goiás, na qual não apareceu ninguém.
O ator, que está sem oportunidades na TV, disse, em entrevista para a Quem, que faz de tudo no empreendimento: "O pit dog de Goiás é um dos melhores do Brasil. Então, vi uma oportunidade de montar um, porque com uma chapa e um freezer se consegue dar início ao trabalho. Faço tudo. É um ponto bem simples, pequeno, mas ajudo no que dá, atendendo e servindo os clientes"
Sandro ainda acredita que ter aberto o comércio em um pequeno município pode ter acarretado a inauguração malsucedida: "Eu vim para Anápolis há algum tempo por causa do meu filho, que mora aqui, e resolvi ficar perto dele para vê-lo crescer. Essa fase de criança passa muito rápido, e não quero perder de jeito nenhum"
O artista é pai Noah, 8, do antigo relacionamento com Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo
Investimento: "Claro que São Paulo e Rio de Janeiro, por conta da minha profissão de ator, são muito melhores, mas preferi ficar perto dele, e montar aqui esse pit dog foi uma maneira de ter um trabalho digno e uma fonte de renda porque essa profissão é instável. A gente não pode ficar parado"
O último trabalho de Sandro na TV foi em Gênesis, da Record, em 2021 e contou se pretende voltar a atuar: "Não falo 'não' a projeto nenhum. Sempre faço alguns testes, mas sou pai de família e não posso ficar parado. Arregacei as mangas e estou aqui na luta"
Sandro Pedro ficou conhecido quando namorou a atriz Susana Vieira, 81, de 2009 a 2015.

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