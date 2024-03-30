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Vanessa Lopes volta às redes sociais dois meses após desistir do BBB 24: 'Alívio'

Influenciadora teve problemas dentro do reality show da Globo e desistiu com 15 dias de programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2024 às 10:02

Vanessa Lopes
Vansesa Lopes Crédito: Reprodução/Instagram/@vanessalopesr_
A influenciadora Vanessa Lopes retomou o uso de suas redes sociais neste sábado (30), dois meses após desistir de participar do BBB 24, na Globo.
Em um longo texto no Instagram, Vanessa afirmou que melhorou mentalmente e está aliviada. Ela pediu acolhimento e postou um texto em uma academia.
"Foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso.
E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo...", afirmou Vanessa.
Em uma recente entrevista ao Fantástico, Vanessa explicou o motivo da desistência e confirmou que deixou o programa por problemas sérios de saúde mental.
"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo. É como se minha mente rompesse com a realidade que eu estou vivendo", afirmou a ex-BBB.
Com a desistência do reality show, Vanessa Lopes perdeu os prêmios e o cachê financeiro pago pela Globo por participar do programa.

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