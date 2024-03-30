Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada nesta Sexta-Feira da Paixão (29) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.
Como foi a formação
De acordo com a dinâmica que inaugurou o 'modo turbo', o anjo Matteus era autoimune. Ele escapou da mira da líder Pitel que tinha a intenção de votar no brother.
Sem outra alternativa, Pitel colocou Beatriz direto na berlinda. A participante mais votado da casa também foi para escrutínio público, esta jogadora foi Fernanda, com cinco votos.
Alane, segunda pessoa que mais recebeu indicações, ganhou o direito de colocar outro confinado no paredão e ela escolheu Giovanna.
Quem votou em quem
Alane votou em Fernanda;
Beatriz votou em Fernanda;
Davi votou em Fernanda;
Fernanda votou em Alane;
Giovanna votou em Alane;
Isabelle votou em Fernanda;
Lucas votou em Alane;
Matteus votou em Fernanda;
MC Bin Laden votou em Alane.