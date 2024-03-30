Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24

Trio disputa preferência do público, veja como foi a formação da berlinda
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2024 às 08:46

Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24 Crédito: Montagem/Fábio Rocha/Globo
Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada nesta Sexta-Feira da Paixão (29) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

Como foi a formação

De acordo com a dinâmica que inaugurou o 'modo turbo', o anjo Matteus era autoimune. Ele escapou da mira da líder Pitel que tinha a intenção de votar no brother.
Sem outra alternativa, Pitel colocou Beatriz direto na berlinda. A participante mais votado da casa também foi para escrutínio público, esta jogadora foi Fernanda, com cinco votos.
Alane, segunda pessoa que mais recebeu indicações, ganhou o direito de colocar outro confinado no paredão e ela escolheu Giovanna.

Quem votou em quem

Alane votou em Fernanda;
Beatriz votou em Fernanda;
Davi votou em Fernanda;
Fernanda votou em Alane;
Giovanna votou em Alane;
Isabelle votou em Fernanda;
Lucas votou em Alane;
Matteus votou em Fernanda;
MC Bin Laden votou em Alane.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados