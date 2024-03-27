Gil do Vigor 'invade' 'BBB 24' e Alane declara: 'Não vamos te derrubar'

Quando puderam entrar no cômodo, Gil já tinha ido embora. Mas deixou um recado em cima de um cavalete: "Oi, gente. Olha onde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até a aqui. Mas lembrem-se: quem não vigorar, está lascado. Um beijo, Gil do Vigor", leu Giovanna, a líder.