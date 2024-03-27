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Surpresa

Gil do Vigor 'invade' 'BBB 24' e Alane declara: 'Não vamos te derrubar'

Ex-BBB, que se tornou um dos ícones da edição de 2021, surpreendeu os brothers da atual edição com uma breve visita na tarde desta quarta-feira (27)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2024 às 20:14

Gil do Vigor conhece prefeito de Nova York em visita aos EUA
Gil do Vigor surpreendeu os brothers na tarde desta quarta-feira (27) Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor
Os últimos dez participantes do Big Brother Brasil foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira (27) com uma visita relâmpago do ex-BBB Gil do Vigor. Os brothers estavam na área externa da casa quando o avistaram na sala da casa, acenando da janela.
Efusivos, os jogadores gritaram e ficaram esperando a porta ser liberada para entrarem na casa. Alane chegou a brincar: "Não vai embora, não. A gente não vai te derrubar não, por favor", disse, em referência à última quarta (20) quando ela e Beatriz derrubaram Sabrina Sato no programa.
Quando puderam entrar no cômodo, Gil já tinha ido embora. Mas deixou um recado em cima de um cavalete: "Oi, gente. Olha onde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até a aqui. Mas lembrem-se: quem não vigorar, está lascado. Um beijo, Gil do Vigor", leu Giovanna, a líder.
Gil do Vigor postou em seu perfil no X sobre o momento. "Eu gosto de todos e hoje meu coração acelerou. Mesmo eu tendo meu Top 5, todos merecem torcidas. Amem seus favoritos e valorizem cada um deles quando o programa acabar", escreveu. Confira a publicação na íntegra aqui.

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