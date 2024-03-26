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'BBB 24': participantes recebem mensagens surpresa de amigos e se emocionam

Dinâmica especial permitiu que os confinados ouvissem mensagens de áudio de amigos próximos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2024 às 18:08

Dinâmica da tarde desta terça-feira (26) emocionou os confinados
Dinâmica da tarde desta terça-feira (26) emocionou os confinados Crédito: Reprodução / Globoplay
Nesta terça-feira (26) os participantes do BBB 24 receberam mensagens de áudio de amigos de fora da casa em uma dinâmica. A atividade envolvia a montagem de um quebra-cabeça que, uma vez completo, revelava uma foto do participante com um amigo, seguido pelo áudio enviado por essa pessoa especial.
Davi foi o primeiro a ser homenageado, recebendo aplausos dos colegas após a reprodução da mensagem de um amigo. Fernanda expressou sua admiração pela iniciativa: "Que legal, cara!".
Matteus, visivelmente emocionado, compartilhou: "Meu irmão. Esse aqui é como se fosse meu irmão, que Deus me presenteou." Já Alane, ao preparar-se para ouvir a mensagem de sua melhor amiga desde o maternal, Juliana, disse: "É a Juliana, minha melhor amiga desde o maternal. Ela fazia balé comigo, inglês, colégio comigo. Tudo a gente fazia juntas, ela é a minha melhor amiga. Eu estou tremendo. Não acredito que vou ouvir a voz da Juliana", disse a sister.
Lucas Henrique recebeu uma mensagem de Pedro, seu amigo de infância e padrinho de seu casamento com Camila Moura. Ele destacou a profunda ligação entre eles: "A gente cresceu junto. Mas junto, assim, não existe o Lucas sem o Pedro".
Pitel, por sua vez, ao montar o quebra-cabeça e reconhecer sua vizinha na foto, exclamou: "É a minha vizinha! Ai, Jesus, que saudade". Após ouvir a mensagem, expressou seu carinho: "Te amo! Ai, que saudades". E brincou sobre a rotina da amiga: "Deve estar cozinhando para o Wesley [namorado da alagoana]".
Beatriz também foi às lágrimas ao receber a mensagem de seu amigo Marcelo, recordando os bons momentos compartilhados: "Meu melhor amigo! É ele que rachava as portas do teatro comigo". Ela ainda mencionou para Alane: "Você vai amar conhecer ele".

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