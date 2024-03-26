Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'BBB 24'

Wanessa apaga das redes sociais vídeo com pedido de desculpas a Davi

No início da madrugada, ela publicou uma reflexão no Twitter. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2024 às 11:09

Wanessa pede desculpas a Davi
Wanessa fez um vídeo com pedido de desculpas a Davi Crédito: Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo, de 41 anos, apagou das redes sociais o vídeo com pedido de desculpas a Davi. A cantora foi expulsa do BBB no início de março.
Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa da famosa não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.
No início da madrugada, ela publicou uma reflexão no Twitter. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer. Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou."

O que Wanessa disse

A cantora começava o vídeo dizendo que precisou de um tempo para entender tudo o que aconteceu dentro do reality. "Oi, gente. Como eu falei no vídeo anterior, eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo o que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom. Porque o tempo se encarrega de colocar tudo em seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos."
Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso estou aqui. Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos
Na sequência, ela pedia desculpas a Davi. "Devo sim um pedido de desculpas ao Davi, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram ofendidas. Me desculpem, do fundo do coração. Quero deixar registrado que a conversa não se encerra aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista e assim construir uma sociedade muito mais justa e igualitária para todos nós."

Expulsão

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.
Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas exibida durante a edição ao vivo do reality.

Veja Também

BBB 24: No ‘Sincerão’, Davi e Bin quase se agridem e big boss intervém

Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no Paredão do 'BBB 24'

Quem é o favorito a ganhar o 'BBB 24', segundo as casas de apostas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Wanessa Camargo Bbb24 big Brother Brasil bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados