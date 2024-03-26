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'Modo turbo': Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o Paredão

O diretor do reality prometeu que a pressão na casa vai aumentar e falou sobre a abertura das inscrições para o BBB 25
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2024 às 17:00

Boninho, diretor do Big Brother Brasil
Boninho, diretor do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
Boninho, diretor do Big Brother Brasil, disse que a pressão dentro do programa vai aumentar a partir do próximo Paredão, que será realizado nesta terça-feira (26), com o "modo turbo", e acrescentou que as inscrições para a próxima edição do programa estarão abertas em breve.
Em suas redes sociais, Boninho explicou sobre a reta final do programa: "A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último Paredão tranquilo", completando que o programa vai voltar ao "modo turbo".
Na mesma postagem, Boninho disse que Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, explicará com mais detalhes a mecânica da próxima etapa, na reta final do programa.
Além disso, o diretor avisou sobre a abertura das inscrições da edição de 2025: "As inscrições vão acontecer. Quando? Em breve. Mas se eu fosse você, já correria atrás do seu vídeo". Na próxima edição, o Big Brother Brasil comemora 25 anos.

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