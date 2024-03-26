'Modo turbo': Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o Paredão

Boninho, diretor do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Boninho, diretor do Big Brother Brasil , disse que a pressão dentro do programa vai aumentar a partir do próximo Paredão, que será realizado nesta terça-feira (26), com o "modo turbo", e acrescentou que as inscrições para a próxima edição do programa estarão abertas em breve.

Em suas redes sociais, Boninho explicou sobre a reta final do programa: "A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último Paredão tranquilo", completando que o programa vai voltar ao "modo turbo".

Na mesma postagem, Boninho disse que Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, explicará com mais detalhes a mecânica da próxima etapa, na reta final do programa.