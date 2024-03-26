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Processo

'BBB 24': Fernanda já foi presa por 'gato' de energia

De acordo com uma colunista, Fernanda foi presa em flagrante pelo crime. A sister teria sido liberada após pagar fiança de R$ 1 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:01

Fernanda foi alvo de críticas após comentários capacitistas sobre Beatriz no BBB 24
Fernanda  foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) Crédito: Reprodução/TV Globo
Nesta semana, fãs de Alane, participante do Big Brother Brasil 24, descobriram que Fernanda, considerada rival da dançarina dentro do reality show, já respondeu a um processo por furto de energia elétrica. O caso ocorreu em 2022.
Segundo Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Fernanda foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) sob acusação de estar subtraindo energia elétrica para seu proveito.
A distribuidora prejudicada era a ENEL, que constatou que havia uma ligação direta na rede de distribuição da concessionária, sem passar pelo registro de consumo.
Na época, uma perícia confirmou que parte do consumo de energia da casa de Fernanda não era registrado. De acordo com Fábia, Fernanda foi presa em flagrante pelo crime. A sister teria sido liberada após pagar uma fiança de R$ 1 mil.
A equipe da participante confirmou o ocorrido, alegando que o processo foi extinto pela Justiça, que converteu a pena em pagamento de cestas básicas.

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