'Racismo sempre acontece, a diferença é que no BBB é televisionado', diz João Luiz Pedrosa

João Luiz Pedrosa diz que racismo no BBB é televisionado Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Vestindo uma camiseta da turnê da cantora SZA, o ex-BBB João Pedrosa afirmou à reportagem que o Lollapalooza é seu festival favorito.

"É o festival com que eu mais me identifico. Acho que ele tem a capacidade de trazer os artistas que são minha realização da adolescência, e ao mesmo tempo, os artistas que eu escuto na atualidade", diz.

Na sexta-feira (22), primeiro dia de festival, João curtiu o show do Blink 182, que marcou seus anos escolares. "A sexta-feira realizou o João adolescente e o domingo, o João de hoje", diz.

"Tive a oportunidade de ver a SZA em Nova York, em outubro, e quando ela anunciou que vinha pra cá fiquei muito animado. Essa camiseta eu comprei lá no show dela em Nova York", conta João, que participou da 21ª edição do BBB.

João estava no lounge do festival acompanhado da youtuber Foquinha, amiga e dona de um canal do Youtube do qual ele tornou-se comentarista. "Toda quarta-feira eu e a Foquinha fazemos uma live comentando BBB. É uma experiência diferente ser expectador", diz.

Sobre casos de racismo em edições do reality, João é categórico: "É o que eu sempre digo: isso sempre acontece, a diferença é que no BBB é televisionado".

Na 21ª edição, o cantor sertanejo Rodolffo comparou o cabelo de João a uma peruca de homem das cavernas. O participante ficou muito ofendido e caso gerou grande repercussão.