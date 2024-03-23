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Realeza

Diagnóstico de Kate Middleton reescreve a história das últimas semanas

Relato da princesa de Gales ressalta sua importância para a realeza britânica, explica correspondente de assuntos reais da BBC
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 23 de Março de 2024 às 18:50

Imagem BBC Brasil
Kate, princesa de Gales, com seu marido, o príncipe William, em foto de novembro de 2023 Crédito: Reuters

O vídeo de Kate Middleton, a princesa de Gales, anunciando que está passando por tratamento de câncer é, além de algo sem precedentes, uma recordação importante de o quanto ela é necessária para a monarquia britânica.

Ela tem sido o toque de glamour em um mundo real cada vez mais cinza. E, sentada em um banco de parque vestindo jeans e um suéter, ela fez um comunicado que vai tocar muitas famílias que viveram e vivem situação semelhante.

Ela faz muita falta no palco real. E eles a querem de volta.

O palácio real também espera fervorosamente que essa reviravolta recente, de mais abertura acerca da saúde de Kate, ponha fim às especulações sobre ela.

As teorias conspiratórias a respeito do paradeiro de Kate se alimentaram do vácuo de informações, mas agora há mais clareza sobre o que aconteceu desde que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Agora, o relato de seu diagnóstico de câncer reescreve o que aconteceu nas últimas semanas.

A quimioterapia da princesa começou no final de fevereiro. Agora sabe-se que o diagnóstico foi a razão por trás da ausência de última hora do príncipe William do serviço fúnebre do padrinho dele.

E os demais momentos de frenesi midiático - como a foto editada de Dia das Mães, o vídeo do casal sendo visto indo às compras, e até as alegações de que seria uma dublê de Kate na imagem - aconteceram depois de a princesa ter iniciado a quimioterapia.

O palácio tem feito pedidos por respeito à privacidade dela e tenta impor limites à tempestade midiática das últimas semanas.

Parece que faz muito tempo que havia discussões a respeito de uma monarquia mais enxuta.

Imagem BBC Brasil
Kate ao anunciar seu tratamento contra câncer Crédito: Reprodução

Em um momento em que o rei Charles também passa por tratamento de câncer, a instituição parece viver uma escassez de membros de alto escalão.

Agora, não há expectativa de que Kate e William apareçam junto à família real no domingo de Páscoa, e a princesa não deve retomar seus compromissos oficiais.

E a celebração da Quinta-feira Santa, marcada no calendário real, terá a rainha Camilla substituindo o rei Charles. Ela tem liderado a realeza nos últimos meses, fazendo mais viagens sozinha - que antes seriam responsabilidade de seu marido.

A cerimônia conhecida como Trooping the Colour, em junho, agora está “pendente de confirmação” em termos de quem poderá comparecer. E viagens internacionais, como as feitas a países da Commonwealth (grupo de nações que já foram colônias britânicas), parecem estar em suspenso.

O príncipe William parece ter mantido seus projetos, como Earthshot (de soluções ambientais) e Homewards (de apoio à população sem-teto), mas provavelmente vai limitar suas viagens, para poder ficar perto de casa e proteger algum tipo de normalidade da vida familiar.

Mas o vídeo divulgado por Kate mostra o quanto a família real anseia por tê-la de volta, plenamente recuperada. O vídeo, de uma franqueza desarmante, assemelhando-se a uma conversa num banco de parque, é quase o oposto de editado.

Kate fez uma mensagem séria, mas com uma expectativa positiva de recuperação.

Poderia ser um de nós. Como disse em sua mensagem, ela pensava nas muitas famílias afetadas pelo câncer, que sabem que o diagnóstico de um ente querido faz você parar, repensar e colocar as coisas em perspectiva.

“Para todos que estão enfrentando essa doença, em qualquer forma, por favor não percam a fé ou a esperança”, disse Kate. “Vocês não estão sozinhos”.

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