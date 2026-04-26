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Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença

A hipertensão arterial é um fator de risco importante para a saúde do coração de cães e gatos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 10:54

Cães e gatos também podem desenvolver pressão alta (Imagem: KOTOIMAGES | Shutterstock)
Cães e gatos também podem desenvolver pressão alta Crédito: Imagem: KOTOIMAGES | Shutterstock
Celebrado em 26 de abril, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial serve como um lembrete não só para os cuidados com a saúde humana, mas também com a dos animais de estimação. Cães e gatos também podem desenvolver pressão alta — uma condição silenciosa que, quando não identificada, pode favorecer complicações no coração e em outros órgãos.
”O aumento persistente da pressão faz com que o coração trabalhe mais, pois há maior esforço para bombear o sangue para as artérias. Com o tempo, isso pode levar à hipertrofia das paredes do coração, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares”, explica a Dra. Nathalia Cardoso, coordenadora do setor de cardiologia do Veros Hospital Veterinário. Além disso, a hipertensão pode agravar doenças já existentes, elevando a possibilidade de complicações graves, como o AVC (acidente vascular cerebral).
Nos pets , porém, o quadro costuma ter uma origem diferente: em vez de surgir de forma isolada, a hipertensão geralmente está associada a outras doenças, como problemas renais ou distúrbios hormonais. Por isso, a atenção com a saúde dos animais é essencial.

Sinais de alerta para hipertensão em pets

A hipertensão costuma ser silenciosa, mas também pode dar alguns sinais. O tutor deve manter-se atento e buscar avaliação veterinária caso observe no animal: 
  • Cansaço excessivo e intolerância a exercícios;
  • Respiração ofegante ou dificuldade respiratória;
  • Perda de apetite;
  • Mudanças de comportamento (apatia ou isolamento, especialmente em gatos);
  • Aumento da ingestão de água e do volume de urina;
  • Sobrepeso.
Avaliação clínica e exames complementares ajudam a identificar pressão alta nos animais (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock)
Avaliação clínica e exames complementares ajudam a identificar pressão alta nos animais Crédito: Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock

Diagnóstico da pressão alta nos animais

A melhor forma de proteger o coração dos pets é realizar consultas regulares e check-ups anuais. “A detecção precoce é fundamental. Quanto antes identificarmos a hipertensão ou sua causa de base, maiores são as chances de controle e longevidade. Com o tratamento adequado, os pets podem viver com bem-estar e qualidade de vida”, reforça Dra. Nathalia Cardoso.
O diagnóstico envolve uma combinação de avaliação clínica e exames complementares. A mensuração da pressão arterial sistêmica em pets é um exame não invasivo e indolor, feito de forma semelhante à dos humanos, utilizando um manguito (a faixa inflável do medidor) adaptado ao seu tamanho, colocado na pata ou rabo.
Quando necessário, o veterinário pode solicitar exames complementares, como ecocardiograma, eletrocardiograma (ECG), radiografia de tórax, Holter, além de sangue e urina. Eles ajudam a avaliar o funcionamento do coração e a identificar a causa da hipertensão.
Por Vanessa Krunfli Haddad

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