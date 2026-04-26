O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Em um país onde o crime organizado já não se limita à clandestinidade, mas impõe domínio territorial armado, o debate sobre segurança pública deixou de ser apenas jurídico, tornou-se existencial. É nesse cenário que surge O Tiro Necessário, uma obra que não pede licença para enfrentar um dos temas mais sensíveis do nosso tempo: o direito e o dever do Estado de reagir.





O livro parte de uma constatação incômoda: enquanto a legislação brasileira ainda opera sob paradigmas pensados para uma criminalidade comum, a realidade das ruas revela um inimigo diferente, armado, estruturado e disposto ao confronto. Fuzis em áreas urbanas não são metáfora; são evidência de que o Estado, em muitos momentos, já não detém o monopólio da força.





Com linguagem acessível, mas rigor técnico, a obra conduz o leitor por uma análise profunda da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do uso da força na atuação policial. Mostra que o ordenamento jurídico não apenas permite a reação estatal, mas a exige quando vidas estão em risco.