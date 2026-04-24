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Pedro Rigo

Artigo de Opinião

Superintendente do Sebrae/ES
Pedro Rigo

Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

Este é um momento inédito para o setor turístico no Espírito Santo, que reúne, durante o ESTour, cerca de 600 agentes de viagens de todos os estados brasileiros
Pedro Rigo
Superintendente do Sebrae/ES

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 16:10

Publicado em 

24 abr 2026 às 16:10
O Espírito Santo entrou numa jornada rumo a sua consolidação como destino turístico, e as mudanças positivas, que já podem ser vistas, estão impactando a população capixaba todos os dias. Ao acessar as redes sociais, por exemplo, é comum encontrar posts constantes sobre os avanços do turismo em perfis de veículos de comunicação, de influenciadores ou até mesmo de visitantes famosos.

A imagem do Estado vem sendo fortalecida de dentro para fora, e o capixaba sente cada vez mais orgulho da sua terra. Essa nova fase vem se firmando graças a uma forte mobilização conjunta entre Governo do Estado, Setur, instituições como o Sebrae/ES, Contures, CET-ES/Fecomércio, e outros atores do setor. Sem esse impulso vindo de tantas partes, não seria possível avançar tanto e tão rapidamente.

Constata-se que, enfim, o turismo começa a ser trabalhado de forma consistente e com estratégia bem definida. É preciso frisar que nada disso está acontecendo ao acaso. Houve e há intenção, planejamento, execução e união de muitas forças para garantir que a visão de um Espírito Santo mais próspero se solidifique.
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Ricardo Medeiros
O Plano de Marketing Turístico do Estado, lançado neste ano, precisa virar livro de bolso para quem trabalha com turismo no Espírito Santo. É para esse documento que olhamos a todo momento para direcionar nossas ações em direção a um mesmo objetivo, que é a ascensão consistente do destino ES.  

Estamos alcançando um novo patamar no cenário turístico nacional. Dados consolidados pelo Sebrae/ES mostram que o setor vive um ciclo de expansão sem precedentes, impulsionado por investimentos de R$ 52,6 milhões entre 2024 e 2025 (Sebrae/ES e parceiros). 

Ao mesmo passo, o volume de negócios voltados para o turismo saltou de 59 mil para mais de 74 mil empresas em apenas dois anos, um crescimento de 25,77%.

O trade turístico vem amadurecendo internamente, se profissionalizando, e se prepara para receber essa nova movimentação de visitantes. Já o trade nacional está com olhos totalmente voltados para o Estado, especialmente nos próximos dias. 

Nosso Salão Capixaba de Turismo, o ESTour é o grande catalisador dessa virada de chave para o turismo do Espírito Santo. O evento será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória, para o público B2B.

Este é um momento inédito para o setor turístico no Espírito Santo, que reúne, durante o ESTour, cerca de 600 agentes de viagens de todos os estados brasileiros, além de 20 operadoras de turismo, 45 guias e representantes de diversas regiões do país. 

Grandes players do setor, como CVC Viagens, Decolar, FRT, New Age, Viajow, Azul Linhas Aéreas e outras operadoras do Brasil e da Argentina, vão estar presentes no Salão.

O que se propõe com essa mobilização é, justamente, ampliar a ocupação hoteleira (atualmente em cerca de 30%) e projetar o Espírito Santo como uma das tendências do turismo nacional até o fim deste ano. 

Sabemos que os impactos já estão alcançando o ambiente de negócios, gerando oportunidades para quem empreende e abrindo caminho para quem quer empreender.

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É dessa forma que a engrenagem do turismo começa a girar cada vez mais rápido, envolvendo muitos atores desse segmento, que tem enorme potencial de geração de renda e desenvolvimento para o Estado.

Estamos nos reposicionando. O Estado vem dando um recado claro para o mercado de turismo: o Espírito Santo é o destino da vez. Sempre estivemos no mapa, mas agora construímos a estratégia para vender a imagem que queremos e o tipo de turismo que almejamos.

O equilíbrio é a principal diretriz desse trabalho: queremos sim que todos os brasileiros venham se encontrar com o capixaba e viver com o capixaba, mas também buscamos o turismo da qualidade, não da quantidade. 

Nossos atributos turísticos são fartos e o viajante tem oportunidade de desfrutar de roteiros variados até mesmo em estadias mais curtas. Entramos para ficar nesse mercado, e nossos diferenciais competitivos podem nos garantir um espaço cativo no roteiro de viajantes no Brasil e no mundo.

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