Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

O Espírito Santo entrou numa jornada rumo a sua consolidação como destino turístico, e as mudanças positivas, que já podem ser vistas, estão impactando a população capixaba todos os dias. Ao acessar as redes sociais, por exemplo, é comum encontrar posts constantes sobre os avanços do turismo em perfis de veículos de comunicação, de influenciadores ou até mesmo de visitantes famosos.
A imagem do Estado vem sendo fortalecida de dentro para fora, e o capixaba sente cada vez mais orgulho da sua terra. Essa nova fase vem se firmando graças a uma forte mobilização conjunta entre Governo do Estado, Setur, instituições como o Sebrae/ES, Contures, CET-ES/Fecomércio, e outros atores do setor. Sem esse impulso vindo de tantas partes, não seria possível avançar tanto e tão rapidamente.
Constata-se que, enfim, o turismo começa a ser trabalhado de forma consistente e com estratégia bem definida. É preciso frisar que nada disso está acontecendo ao acaso. Houve e há intenção, planejamento, execução e união de muitas forças para garantir que a visão de um Espírito Santo mais próspero se solidifique.
O Plano de Marketing Turístico do Estado, lançado neste ano, precisa virar livro de bolso para quem trabalha com turismo no Espírito Santo. É para esse documento que olhamos a todo momento para direcionar nossas ações em direção a um mesmo objetivo, que é a ascensão consistente do destino ES.
Estamos alcançando um novo patamar no cenário turístico nacional. Dados consolidados pelo Sebrae/ES mostram que o setor vive um ciclo de expansão sem precedentes, impulsionado por investimentos de R$ 52,6 milhões entre 2024 e 2025 (Sebrae/ES e parceiros).
Ao mesmo passo, o volume de negócios voltados para o turismo saltou de 59 mil para mais de 74 mil empresas em apenas dois anos, um crescimento de 25,77%.
O trade turístico vem amadurecendo internamente, se profissionalizando, e se prepara para receber essa nova movimentação de visitantes. Já o trade nacional está com olhos totalmente voltados para o Estado, especialmente nos próximos dias.
Nosso Salão Capixaba de Turismo, o ESTour é o grande catalisador dessa virada de chave para o turismo do Espírito Santo. O evento será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória, para o público B2B.
Este é um momento inédito para o setor turístico no Espírito Santo, que reúne, durante o ESTour, cerca de 600 agentes de viagens de todos os estados brasileiros, além de 20 operadoras de turismo, 45 guias e representantes de diversas regiões do país.
Grandes players do setor, como CVC Viagens, Decolar, FRT, New Age, Viajow, Azul Linhas Aéreas e outras operadoras do Brasil e da Argentina, vão estar presentes no Salão.
O que se propõe com essa mobilização é, justamente, ampliar a ocupação hoteleira (atualmente em cerca de 30%) e projetar o Espírito Santo como uma das tendências do turismo nacional até o fim deste ano.
Sabemos que os impactos já estão alcançando o ambiente de negócios, gerando oportunidades para quem empreende e abrindo caminho para quem quer empreender.
É dessa forma que a engrenagem do turismo começa a girar cada vez mais rápido, envolvendo muitos atores desse segmento, que tem enorme potencial de geração de renda e desenvolvimento para o Estado.
Estamos nos reposicionando. O Estado vem dando um recado claro para o mercado de turismo: o Espírito Santo é o destino da vez. Sempre estivemos no mapa, mas agora construímos a estratégia para vender a imagem que queremos e o tipo de turismo que almejamos.
O equilíbrio é a principal diretriz desse trabalho: queremos sim que todos os brasileiros venham se encontrar com o capixaba e viver com o capixaba, mas também buscamos o turismo da qualidade, não da quantidade.
Nossos atributos turísticos são fartos e o viajante tem oportunidade de desfrutar de roteiros variados até mesmo em estadias mais curtas. Entramos para ficar nesse mercado, e nossos diferenciais competitivos podem nos garantir um espaço cativo no roteiro de viajantes no Brasil e no mundo.