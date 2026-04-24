Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

O Plano de Marketing Turístico do Estado, lançado neste ano, precisa virar livro de bolso para quem trabalha com turismo no Espírito Santo. É para esse documento que olhamos a todo momento para direcionar nossas ações em direção a um mesmo objetivo, que é a ascensão consistente do destino ES.





Estamos alcançando um novo patamar no cenário turístico nacional. Dados consolidados pelo Sebrae/ES mostram que o setor vive um ciclo de expansão sem precedentes, impulsionado por investimentos de R$ 52,6 milhões entre 2024 e 2025 (Sebrae/ES e parceiros).





Ao mesmo passo, o volume de negócios voltados para o turismo saltou de 59 mil para mais de 74 mil empresas em apenas dois anos, um crescimento de 25,77%.





O trade turístico vem amadurecendo internamente, se profissionalizando, e se prepara para receber essa nova movimentação de visitantes. Já o trade nacional está com olhos totalmente voltados para o Estado, especialmente nos próximos dias.





Nosso Salão Capixaba de Turismo, o ESTour é o grande catalisador dessa virada de chave para o turismo do Espírito Santo. O evento será realizado de 25 a 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória, para o público B2B.





Este é um momento inédito para o setor turístico no Espírito Santo, que reúne, durante o ESTour, cerca de 600 agentes de viagens de todos os estados brasileiros, além de 20 operadoras de turismo, 45 guias e representantes de diversas regiões do país.





Grandes players do setor, como CVC Viagens, Decolar, FRT, New Age, Viajow, Azul Linhas Aéreas e outras operadoras do Brasil e da Argentina, vão estar presentes no Salão.





O que se propõe com essa mobilização é, justamente, ampliar a ocupação hoteleira (atualmente em cerca de 30%) e projetar o Espírito Santo como uma das tendências do turismo nacional até o fim deste ano.





Sabemos que os impactos já estão alcançando o ambiente de negócios, gerando oportunidades para quem empreende e abrindo caminho para quem quer empreender.