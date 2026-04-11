Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Em um mundo que nunca desacelera, o luxo passou a ser o silêncio. Talvez por isso o turismo rural tenha deixado de ser coadjuvante para ocupar cada vez mais espaço nas escolhas de viagem dos brasileiros. Mais do que ir para o interior, trata-se de buscar reconexão, desacelerar e viver experiências que resgatam a origem dos alimentos, das tradições e dos modos de vida.

O novo turista não quer apenas observar. Ele quer participar, colher o café no pé, conhecer a produção artesanal de queijos, entender processos, ouvir histórias e entrar em contato com saberes preservados por gerações. Esse movimento também produz efeitos concretos nos territórios: movimenta a economia, gera emprego, valoriza a cultura local, fortalece pequenos produtores e cria oportunidades que ajudam a manter o jovem no campo.

No mundo, o turismo rural começou a ganhar forma ainda no início do século passado, principalmente na Europa. No Brasil, as primeiras iniciativas surgiram de maneira mais simples a partir da década de 1950, quando propriedades rurais passaram a receber visitantes de forma espontânea. Um dos marcos dessa trajetória foi o município de Lages, em Santa Catarina, onde o segmento começou a se estruturar e ganhou reconhecimento nacional, tornando a cidade uma referência no setor.

A partir dos anos 1980, o turismo rural passou a se organizar de forma mais profissional. No interior de São Paulo, a região de Mococa estruturou uma das primeiras rotas do país, reunindo fazendas que ofereciam experiências como cavalgadas, hospedagem e culinária típica. Já na década de 1990, o modelo se expandiu e se fortaleceu em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. De lá para cá, o crescimento foi contínuo, e hoje o Brasil já soma mais de 10 mil empreendimentos voltados ao turismo rural, presentes em pelo menos 16 estados.

Nesse cenário, o Espírito Santo desponta como um dos estados com maior potencial para o avanço do turismo rural no país. Com forte vocação para o agro, especialmente na produção de café, o estado reúne diversidade de paisagens, tradição familiar no campo e uma cadeia produtiva que dialoga diretamente com o turismo de experiência. Das montanhas capixabas às propriedades rurais abertas à visitação, há um território fértil não apenas para o cultivo, mas também para vivências autênticas.

Esse protagonismo ganha ainda mais visibilidade com a realização da Ruraltur 2026, entre os dias 16 e 18 de abril, em Santa Teresa. Considerada a maior feira gratuita de turismo rural do Brasil, a iniciativa transforma o Espírito Santo em vitrine nacional do setor, reunindo expositores de diferentes regiões, experiências imersivas, rodadas de negócios, gastronomia e manifestações culturais.

Com roteiros variados que oferecem opções de lazer, cultura e gastronomia, Santa Teresa atrai turistas de todo o país Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação

A escolha de Santa Teresa como sede não é por acaso: o município é um dos principais polos do agroturismo capixaba, com forte tradição na agricultura familiar, produção de cafés especiais, além de se destacar na produção de vinhos e cervejas artesanais, consolidando-se como um destino completo de experiências no campo.

Mais do que uma feira, a Ruraltur representa uma estratégia de desenvolvimento. Ao conectar produtores, empreendedores e público, fortalece o agro capixaba, amplia mercados e posiciona o Espírito Santo como referência em turismo rural sustentável e inovador.