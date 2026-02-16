Leonel Ximenes
O caminho para o ES se tornar vitrine do turismo do Brasil

Evento no Estado vai reunir profissionais, operadores e agentes do setor

Vitória
Publicado em 16/02/2026 às 03h11
Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba
Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba. Crédito: Felipe Khoury

A ESTour, feira de negócios turísticos que chega com a proposta de apresentar o Espírito Santo ao mercado nacional e 100% voltada para vendas, será realizada entre os dias 25 e 28 de abril, na área do Aeroporto de Vitória. A ideia é fazer a promoção e a comercialização dos destinos capixabas junto a operadores de turismo, influenciadores e estrategistas do mercado.

Mais do que uma feira, a ESTour propõe uma imersão completa nas regiões turísticas capixabas, que serão organizadas em grandes eixos de experiência durante o evento: Sol e Mar; Agroturismo e Turismo Rural; Cultura e Patrimônio; Montanhas e Natureza. Em cada ambiente, os visitantes terão acesso direto a produtos turísticos, rede hoteleira, atrativos, pacotes de viagens, negociações e condições comerciais das cidades que contemplam essas regiões

A programação inclui ainda mostra de produtos turísticos, espaço dedicado às operadoras, área de cultura e gastronomia com valorização da culinária local, rodadas de negócios e um robusto eixo de capacitações para agentes de viagem, desenvolvido em parceria com o Sebrae-ES.

Voltada para profissionais do setor, a ESTour não será aberta ao público geral. O acesso será feito por meio de credenciamento prévio, com critérios específicos de participação, garantindo a qualificação do público visitante e o foco total em negócios, relacionamento e geração de oportunidades para o turismo capixaba.

O evento é uma iniciativa da Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures. O governo do Espírito Santo também integra a iniciativa.

