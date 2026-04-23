Sobre o papel dos vereadores: para os problemas da vereança, mais vereança

São os vereadores que estão nas ruas, nas escolas e nos hospitais e percebem os problemas em primeira mão; são eles (sempre no plural) que estão atentos à multiplicidade de interesses sociais (sempre no plural) e realizam os primeiros debates e sínteses. No lugar de ameaçar os vereadores, o Sr. Mandel deveria fortalecê-los.





Dizendo isso, não ignoro os problemas da atuação parlamentar. Há inatividade, erros e capturas políticas e econômicas por grupos de pressão. Mas também há 1%, para citar a leitura carrancuda e equivocada do deputado amazonense, que se interessa em agir a favor do povo. E há muito espaço para ampliar esse número. A solução mais democrática seria melhorar a qualidade do vereador e dos seus instrumentos de atuação.





Quando digo isso, não me refiro à alteração dos critérios de candidatura, como exigir escolaridade, experiência ou conhecimento técnico. O fetiche pela qualificação não garante uma melhor política, no sentido positivo da expressão.





O que se deve esperar de um vereador é que ele tenha sensibilidade para ler o povo e navegar a favor dos seus interesses. Aqui, parto da ideia de que ninguém toma posse pronto. O dia a dia das câmaras municipais mostra que é necessário ampliar a qualificação do vereador eleito. As escolas de governo e programas de aprimoramento em temas técnicos, jurídicos e humanísticos, além da consulta qualificada às procuradorias legislativas, ganham peso decisivo.