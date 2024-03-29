BBB 24

Matteus vence prova do anjo e consegue se livrar do paredão do BBB 24

Prova lembrou boliche e livrou um participante de uma formação que acontece nesta sexta (29)
Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2024 às 18:59

Matteus Amaral vence quarto anjo e se livra do paredão no BBB 24, da Globo Crédito: Fábio Rocha - jan.2024/Globo
O gaúcho Matteus Amaral foi o vencedor da prova do anjo desta sexta-feira (29) no BBB 24, da Globo. Com isso, o participante conseguiu se imunizar. Com isso, ele escapou do paredão. Foi a quarta vez que ele ganhou o anjo.
Sua vitória é ainda mais importante por que Giovanna Pitel, líder da semana, o colocou na mira. Com isso, ele fica fora e pode respirar tranquilo por mais alguns dias. Beatriz Reis, outro alvo de Pitel, deverá ser indicada.
A prova foi simples: em três etapas, os brothers tinham que jogar bolas e derrubar pinos como boliche. Em três rodadas, todos disputaram contra todos. A única que ficou de fora foi Fernanda Bande, tirada por sorteio realizado antes da prova.
No final, Matteus disputou a vaga com Alane Dias, e venceu. Matteus escolheu Alane e Beatriz Reis, e colocou MC Bin Laden e Giovanna Lima no castigo do monstro.
O BBB 24 está em modo turbo. Nesta reta final, o programa vai eliminar sete participantes em duas semanas. A final está marcada para o dia 16 de abril.

