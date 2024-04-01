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Filho de Gal chama Wilma Petrillo de víbora e maluca e diz que relação era tóxica

Em entrevista ao Fantástico, Gabriel, de 18 anos, pede exumação do corpo da mãe e contesta união estável delas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 08:31

Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo
Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo Crédito: Reprodução
O filho de Gal Costa, Gabriel, nega que sua mãe vivia em união estável com Wilma Petrillo, empresária e tida como viúva da cantora.
Ele afirmou, no programa, que elas tinham uma relação de amizade e trabalho que ele considerou tóxica e afirmou que, por um período breve, foram envolvidas romanticamente.
Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo (31), o jovem chamou Petrillo de víbora, maluca, mercenária e disse que nunca a chamou de mãe e que ela teria dito que é mãe dele apenas depois que Gal morreu.
O programa entrevistou Petrillo no que foi a primeira vez que a empresária falou longamente sobre o assunto. Ela ironizou os pedidos de exumação do corpo de Gal feitos pelo filho da cantora perguntando, "ele acha que matei Gal?".
Gabriel havia dito à Folha que foi o último a saber do câncer da mãe.
Ele e Petrillo seriam os dois herdeiros de Gal em um cenário em que a união estável da empresária e da cantora fosse reconhecida, o que significa que a herança seria dividida.

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