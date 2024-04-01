Filho de Gal chama Wilma Petrillo de víbora e maluca e diz que relação era tóxica

Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo Crédito: Reprodução

O filho de Gal Costa, Gabriel, nega que sua mãe vivia em união estável com Wilma Petrillo, empresária e tida como viúva da cantora.

Ele afirmou, no programa, que elas tinham uma relação de amizade e trabalho que ele considerou tóxica e afirmou que, por um período breve, foram envolvidas romanticamente.

Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo (31), o jovem chamou Petrillo de víbora, maluca, mercenária e disse que nunca a chamou de mãe e que ela teria dito que é mãe dele apenas depois que Gal morreu.

O programa entrevistou Petrillo no que foi a primeira vez que a empresária falou longamente sobre o assunto. Ela ironizou os pedidos de exumação do corpo de Gal feitos pelo filho da cantora perguntando, "ele acha que matei Gal?".

Gabriel havia dito à Folha que foi o último a saber do câncer da mãe.