Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Criatividade

Confeiteiro faz bolo de calabreso com a cara de Davi, do 'BBB 24'

O confeiteiro João Silveira chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando a produção de um bolo de chocolate com calabresa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2024 às 17:17

BBB 24: Davi foi transformado em bolo por confeiteiro
BBB 24: Davi foi transformado em bolo por confeiteiro Crédito: Reprodução/Instagram/@joaodoce
O confeiteiro João Silveira chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando a produção de um bolo de chocolate com calabresa no formato do rosto de Davi, um dos participantes do BBB 24.
"Davi virou bolo de 'calabreso'", brincou o cozinheiro, conhecido também como João Doce, em referência à polêmica surgida nas primeiras semanas do programa, quando o motorista de aplicativo usou a expressão "calabreso", popularizada pelo humorista Toninho Tornado, mas não foi bem compreendido por colegas.
O confeiteiro chegou a marcar o perfil oficial gerenciado pela equipe do participante do BBB no Instagram, mas não havia sido 'notado' até a publicação desta nota.

Veja Também

Raquele canta com Matheus e Kauan durante show no Rio de Janeiro; veja vídeo

Key Alves diz que vai voltar a jogar vôlei: 'BBB foi só um sonho'

Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão do BBB 24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Redes Sociais bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados