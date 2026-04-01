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Economia (BR)

Imposto de Renda: veja gastos esquecidos para incluir na declaração

Despesas pouco lembradas podem reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 18:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 abr 2026 às 18:13
“Gastos invisíveis” podem fazer diferença no valor final, seja para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
“Gastos invisíveis” podem fazer diferença no valor final, seja para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock
Com o início do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, muitos contribuintes já começaram a organizar documentos e preencher a declaração. Neste ano, o envio deve acontecer entre 23 de março e 29 de maio. Apesar da atenção aos rendimentos, um erro comum ainda se repete: esquecer despesas que podem ser deduzidas.
Segundo Fabricio Roberto Costa, professor de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, esses “gastos invisíveis” podem fazer diferença no valor final, seja para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição. “Pequenos valores ignorados ao longo do ano acabam impactando o resultado da declaração”, explica o especialista.
Além disso, a Receita Federal tem ampliado o uso da declaração pré-preenchida e de dados integrados, ajudando a evitar erros , mas isso não substitui a revisão cuidadosa por parte do contribuinte.
Gastos com saúde e educação de dependentes costumam ser negligenciados, apesar de influenciarem diretamente o valor da restituição (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Gastos com saúde e educação de dependentes costumam ser negligenciados, apesar de influenciarem diretamente o valor da restituição Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

O que muita gente esquece de declarar

Entre os principais gastos negligenciados, estão despesas que vão além do básico e que, muitas vezes, não são automaticamente lembradas no momento da declaração:
  • Saúde além do consultório: despesas com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e exames laboratoriais podem ser deduzidas. Próteses dentárias e planos de saúde também entram na conta, desde que haja comprovação;
  • Educação complementar: nem todo mundo lembra, mas taxas de matrícula e cursos técnicos reconhecidos também podem ser incluídos, além das mensalidades escolares e de graduação;
  • Gastos com dependentes: despesas médicas e educacionais de dependentes são frequentemente esquecidas, mesmo tendo impacto direto na restituição. Também é comum deixar de incluir todos os dependentes elegíveis;
  • Previdência privada (PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre): contribuições ao PGBL podem ser deduzidas até o limite de 12% da renda tributável, mas ainda são pouco aproveitadas pelos contribuintes.

Organização faz a diferença

Para evitar erros e garantir uma declaração mais vantajosa, a recomendação é reunir todos os comprovantes com antecedência, incluindo recibos que muitas vezes ficam esquecidos ao longo do ano. Organizar esses documentos, revisar a declaração com calma e conferir todas as possibilidades de dedução são atitudes simples que podem evitar prejuízos e até garantir um dinheiro extra na restituição.
Por Priscila Deziderio

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