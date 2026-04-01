Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos rumos

Entre samba e 'Tropa de Elite', Casagrande reúne 2 mil em despedida

No Estádio Kleber Andrade, entraram em campo para o "último apito" do governador apoiadores, prefeitos, deputados, entre outras autoridades

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 18:23

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 abr 2026 às 18:23
Despedida do governador Renato Casagrande, que renuncia ao cargo para concorrer às eleições
Despedida do governador Renato Casagrande, que renuncia ao cargo para concorrer às eleições Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao som da bateria de uma escola de samba, duas mil pessoas se reuniram no gramado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta quarta-feira (1), não para curtir um show ou uma partida de futebol, mas para se despedir do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que deixa o cargo nesta quinta-feira (2) para concorrer à vaga de senador nas eleições deste ano.
Organizada pelo cerimonial do governo, a reunião de prestação de contas, como foi chamada, foi uma espécie de "último apito" de um ciclo de sete anos. No local, a bola não rolou, mas apoiadores, aliados, prefeitos, deputados, entre outras autoridades, estavam em campo.

Veja Também

Saiba os secretários de Casagrande que estão saindo do cargo para disputar eleição

Casagrande se comprometeu a ajudar partido de Arnaldinho, diz aliado do prefeito

A emoção tomou conta de alguns presentes, especialmente dos atuais secretários, que discursaram com a voz embargada. O tom de despedida, no entanto, contrastou com a chamada para o palco: eles foram convocados ao som da música-tema do filme Tropa de Elite.
Antes do início do evento, o governador concedeu sua última entrevista coletiva no cargo. Na conversa com os jornalistas, afirmou: “Esse é um ato de despedida do nosso governo. Enfrentamos a pandemia e um debate político muito acalorado. As pessoas perguntam o que marcou o meu governo. O que marcou foi a nossa capacidade de dialogar. Aqui temos estabilidade e harmonia entre as instituições. Foi um governo leve."
Ao falar sobre a decisão de deixar o cargo, declarou: “Tiramos o Espírito Santo da invisibilidade e o fizemos ser respeitado. Os investimentos que temos estão colocando o Estado como uma solução para o comércio internacional. Resolvemos agendas do passado”, disse, sem citar exemplos.
Questionado sobre o futuro político e sobre a sucessão no Palácio Anchieta, disse ainda: “Tendo o Estado bem organizado e sabendo que, a partir de amanhã, Ricardo assume o governo, me dá segurança e confiança”.
Após a coletiva, Casagrande foi recebido por apoiadores e seguiu em direção ao palco do evento, ladeado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União).

Evento de despedida do Renato Casagrande

Casagrande renuncia oficialmente nesta quinta-feira (2), quando o atual vice-governador, Ricardo Ferraço, assume como o chefe do Executivo, em solenidade na Assembleia Legislativa.
Ele é o primeiro governador a deixar o cargo antes do fim do mandato em 40 anos. O último havia sido Gerson Camata, que também abriu mão do governo para concorrer à vaga do Congresso Nacional.

LEIA MAIS

Prefeitura de Colatina tem aval para criar 83 cargos comissionados

Kassab confirma que PSD, atual partido de Hartung, vai apoiar Pazolini no ES

Quem é Cris Samorini, que será a primeira prefeita da história de Vitória

Pazolini renuncia ao cargo de prefeito de Vitória para disputar eleição

OAB-ES vai sair do Centro de Vitória e construir nova sede na Enseada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados