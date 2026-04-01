Entre samba e 'Tropa de Elite', Casagrande reúne 2 mil em despedida

Despedida do governador Renato Casagrande, que renuncia ao cargo para concorrer às eleições Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao som da bateria de uma escola de samba, duas mil pessoas se reuniram no gramado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta quarta-feira (1), não para curtir um show ou uma partida de futebol, mas para se despedir do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que deixa o cargo nesta quinta-feira (2) para concorrer à vaga de senador nas eleições deste ano.



Organizada pelo cerimonial do governo, a reunião de prestação de contas, como foi chamada, foi uma espécie de "último apito" de um ciclo de sete anos. No local, a bola não rolou, mas apoiadores, aliados, prefeitos, deputados, entre outras autoridades, estavam em campo.

A emoção tomou conta de alguns presentes, especialmente dos atuais secretários, que discursaram com a voz embargada. O tom de despedida, no entanto, contrastou com a chamada para o palco: eles foram convocados ao som da música-tema do filme Tropa de Elite.



Antes do início do evento, o governador concedeu sua última entrevista coletiva no cargo. Na conversa com os jornalistas, afirmou: “Esse é um ato de despedida do nosso governo. Enfrentamos a pandemia e um debate político muito acalorado. As pessoas perguntam o que marcou o meu governo. O que marcou foi a nossa capacidade de dialogar. Aqui temos estabilidade e harmonia entre as instituições. Foi um governo leve."

Ao falar sobre a decisão de deixar o cargo, declarou: “Tiramos o Espírito Santo da invisibilidade e o fizemos ser respeitado. Os investimentos que temos estão colocando o Estado como uma solução para o comércio internacional. Resolvemos agendas do passado”, disse, sem citar exemplos.

Questionado sobre o futuro político e sobre a sucessão no Palácio Anchieta, disse ainda: “Tendo o Estado bem organizado e sabendo que, a partir de amanhã, Ricardo assume o governo, me dá segurança e confiança”.

Após a coletiva, Casagrande foi recebido por apoiadores e seguiu em direção ao palco do evento, ladeado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União).

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Casagrande renuncia oficialmente nesta quinta-feira (2), quando o atual vice-governador, Ricardo Ferraço, assume como o chefe do Executivo, em solenidade na Assembleia Legislativa.