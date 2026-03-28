Casagrande se comprometeu a ajudar partido de Arnaldinho, diz aliado do prefeito

Victor Linhalis e Renato Casagrande. Crédito: Instagram/@renatocasagrande

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, desistiu de disputar as eleições de 2026 devido a diversos fatores. Um deles é a dificuldade de montar uma chapa competitiva de candidatos a deputado federal.



Ele é presidente estadual do PSDB e eleger correligionários para a Câmara é a principal missão, não apenas devido a uma demanda da direção nacional da sigla, mas porque um dos pré-candidatos é o deputado federal Victor Linhalis, aliado de primeira hora de Arnaldinho.

Sem uma chapa viável, Linhalis, que tem potencial de votos, seria prejudicado. Agora, o prefeito se reaproximou dos casagrandistas e o parlamentar é o principal interlocutor com o Palácio Anchieta em busca de uma solução para o problema da chapa.

"O governador mostrou disponibilidade de estar conversando com alguns atores para que a gente viabilize uma chapa forte para o PSDB, ele se comprometeu a ajudar", contou Victor Linhalis à coluna, na sexta-feira (27).

Mas como se daria essa ajuda?

Uma chapa completa deve ter 11 nomes. Até agora, o PSDB tem, além de Linhalis, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Um dia antes de Arnaldinho anunciar que vai continuar no atual mandato, a conversa nos bastidores era de que o Palácio poderia tirar nomes de partidos aliados para fortalecer o time do PSDB.

Isso em nenhum momento foi confirmado, mas o burburinho causou descontentamento na federação União Progressista e no Podemos, mencionados nas especulações.

Linhalis afirmou à coluna que o objetivo "não é tirar força de ninguém e sim trazer mais força para dentro do projeto".

Victor Linhalis (PSDB) Deputado federal "O caminho é de união, o caminho é de construir e não desconstruir"

A coluna apurou que o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), também deve ajudar nas articulações do plano de salvação da chapa do PSDB.

Há ainda a chapa de candidatos a deputado estadual tucana.

"Temos uma chapa bem encaminhada de estadual, que faz dois ou três", projetou Victor Linhalis.

O deputado também trabalha na montagem da chapa da federação formada por PRD e Solidariedade, que hipotecaram apoio a Arnaldinho quando ele ainda era pré-candidato ao Palácio.

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