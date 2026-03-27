Arnaldinho: "Quem investe em Vila Velha merece continuar no governo do ES"

O deputado federal Victor Linhalis e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, durante assinatura de ordem de serviço na Praia da Costa. Crédito: Letícia Gonçalves

Após desistir de disputar as eleições de 2026, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), vai apoiar um candidato ao governo do Espírito Santo. Não disse qual, mas emitiu sinais.



O tucano concedeu à coluna, nesta sexta-feira (27), a primeira entrevista depois de anunciar o recuo dos planos eleitorais. Ele pretendia disputar o Palácio Anchieta e não descartava, como alternativa, concorrer ao Senado. Mas vai ficar na prefeitura canela-verde mesmo.

"O que me levou a tomar essa decisão foi, primeiro, a orientação de Deus. E também conversando com a minha família, com meus aliados políticos e com o povo de Vila Velha, ao qual eu tinha feito o compromisso em 2024 de que eu não iria sair candidato", afirmou Arnaldinho.

O prefeito era aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB). Este, entretanto, o preteriu para apoiar o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Palácio.

Um fator que pesou para o político canela-verde desistir de disputar o pleito de 2026 foi a montagem de chapa de candidatos a deputado federal do PSDB.

Após o recuo, o grupo de Casagrande deve ajudar Arnaldinho nessa missão. A interlocução é feita pelo deputado federal Victor Linhalis (PSDB).

Mas, ao menos por enquanto, essa reaproximação não rendeu uma declaração de apoio do prefeito a Ricardo.

Arnaldinho apenas garantiu que não vai ficar em cima do muro.

"Com toda certeza vou me posicionar, assim como eu sempre me posicionei no que eu acredito que vai ser bom para o estado do Espírito Santo e bom para a cidade de Vila Velha", adiantou.

Arnaldinho Borgo (PSDB) Prefeito de Vila Velha "Quem investe na cidade de Vila Velha merece estar à frente do governo para continuar investindo"

"Quem investe na cidade" pode ser interpretado como Renato Casagrande, considerando que a gestão dele fez vários aportes no município. A gestão, cabe lembrar, também é integrada por Ricardo.

Mas o prefeito de Vila Velha preferiu não cravar o endosso. Ele diz que pode apoiar tanto Ricardo quanto o colega da Capital:

Arnaldinho Borgo (PSDB) Prefeito de Vila Velha "Pode ser o Ricardo, pode ser o Pazolini, se ele for candidato"

"Vai depender da história e de como ele quer fazer política pública na cidade de Vila Velha. Nós estamos falando de botar o povo em primeiro lugar, a cidade em primeiro lugar, para depois discutir projeto pessoal".

Arnaldinho falou com a coluna nesta sexta durante a assinatura da ordem de serviço para a reforma e a ampliação das instalações do Projeto Praia Legal, na areia da Praia da Costa.

Ele estava cercado por aliados, como Victor Linhalis e o vereador Anadelso Pereira (Podemos), que deixou a Secretaria Municipal de Esportes para voltar à Câmara Municipal e ser candidato a deputado estadual.

Anadelso Pereira, Victor Linhalis e Arnaldinho Borgo na assinatura da ordem de serviço de ampliação do Praia Legal, na Praia da Costa. Crédito: Letícia Gonçalves

Ao discursar, o prefeito afirmou estar "animadíssimo", "em nenhum momento para baixo".

Ele nadou no mar e depois remou com a canoa do projeto Koa, voltado a mulheres em tratamento de câncer de mama.

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