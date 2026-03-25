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Arnaldinho desiste de disputar o governo do ES e fica na Prefeitura de Vila Velha

Político era considerado pré-candidato ao governo do Estado e chegou a dizer que poderia disputar o Senado nas eleições deste ano

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:31 - Atualizado há uma hora

Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), anunciou na manhã desta quarta-feira (25) que desistiu de entrar na disputa pelo governo do Espírito Santo e seguirá no comando do Executivo canela-verde. "Depois de muita reflexão, decidi permanecer na Prefeitura de Vila Velha até o fim do meu mandato. Uma decisão tomada com fé, responsabilidade e compromisso com a nossa cidade", manifestou, por meio de nota.

Pela legislação ministros, governadores e prefeitos que pretendem se eleger para outros cargos precisam se descompatibilizar até 4 de abril, de acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, o prazo para Arnaldinho decidir sobre seu futuro estava se aproximando. O afastamento é obrigatório seis meses antes do 1º turno do pleito, marcado para 4 de outubro.

Arnaldinho era considerado pré-candidato ao Palácio Anchieta, embora não descartasse disputar o Senado nas eleições de 2026. Mas ao longo dos últimos dias, surgiram rumores de que o político poderia abdicar do desejo de alçar voos maiores na política capixaba e seguir como prefeito.

O prefeito de Vila Velha diz que tomou a decisão de seguir na prefeitura após ouvir a família, os aliados e a população.

"Coloquei esse caminho nas mãos de Deus, ouvi minha família, nosso grupo político e, principalmente, a população. Foi na confiança dos canela-verdes — que me reelegeram com quase 80% dos votos — que encontrei a resposta. Seguirei contribuindo com o Espírito Santo, ajudando a construir caminhos para que o nosso Estado avance ainda mais, com equilíbrio, responsabilidade fiscal e desenvolvimento", disse Arnaldinho.

Informou, ainda, que estará empenhado como presidente do PSDB em busca de construir as chapas para deputado estadual e federal pelo partido.

"Também sigo empenhado, como presidente do PSDB capixaba, na construção de boas chapas para deputado estadual e federal, com lideranças comprometidas com o desenvolvimento sustentável, a justiça social e avanços reais na vida das pessoas. Com Deus à frente, sigo trabalhando por Vila Velha e por todos os capixabas."

Trajetória da desistência

Durante a campanha de reeleição para prefeito em 2024, Arnaldinho prometeu que não participaria das eleições de 2026. Mas, em entevista concedida para A Gazeta, em dezembro daquele ano, logo após ser reeleito, passou a dizer que avaliaria a possibilidade de se candidatar ao governo do Estado.

Em fevereiro deste ano, o prefeito disse à colunista Letícia Gonçalves que tudo indicava que ele iria, sim, renunciar em abril. Mas também não cravou isso. De lá para cá, emitiu sinais trocados, que alimentaram especulações. Na ocasião, ele subiu o Convento da Penha com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o deputado federal Evair de Melo (PP).

A aproximação de Arnaldinho com o prefeito da Capital foi uma das estratégias traçadas pelo político canela-verde visando às eleições de 2026.

Aliado histórico do governador Renato Casagrande (PSB), Arnaldinho apareceu junto com Pazolini no carnaval, durante o desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, marcando uma guinada em direção ao grupo político do prefeito de Vitória, que faz oposição ao Palácio Anchieta.

Depois do carnaval, Arnaldinho foi a diversas agendas pelo Estado com Pazolini e disse que havia se unido com o prefeito da Capital. Questionado sobre qual cargo disputaria, uma vez que ambos eram cotados para o Executivo estadual, disse que decidiria mais à frente.

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