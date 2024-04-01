Fernanda é a décima quinta eliminada do BBB 24, com 57,09% dos votos

A modelo fluminense Fernanda Bande, 32, foi a décima quinta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (31), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 57,09% dos votos.
Fernanda caiu na berlinda depois de receber cinco votos das fadas no confessionário na semana que abriu o 'modo turbo' do reality. Modelo disputou a preferência da audiência com Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).
A eliminada esboçou um favoritismo nas redes sociais depois de vencer Deniziane no nono paredão, apesar de falas consideradas polêmicas. Na época, a sister e Anny tinham embates diretos no jogo e a saída de Fernanda era dada como certa pelos participantes da casa.
Isto porque a modelo começou a ser perseguida pelo elenco após brigar com Alane no final de janeiro. Os brothers consideraram que a sister criticou o corpo da paraense.
Foi durante esta confusão que a fluminense disparou o bordão, "chora, bonequinha" para seu desafeto do momento. A ex-participante acumulou outras duas desavenças.
Uma contra Beatriz, durante um Sincerão e outra contra MC Bin Laden, em uma discussão generalizada.
Mas, a trajetória de Fernanda também teve laços de amizade. A mais marcante foi com Pitel, houve fãs na web que torceram para as amigas virarem um casal.
A modelo também se aproximou do cantor Rodriguinho e juntos passaram noites em claro debatendo filmes e falando mal dos outros brothers. Fernanda demonstrou medo da sua vida financeira no seus últimos dias no BBB, ela tem receio que a oportunidade seja apenas "15 minutos de fama".
A sister é mãe solo e atípica.