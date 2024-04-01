Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

Fernanda é a décima quinta eliminada do BBB 24, com 57,09% dos votos

Autora do bordão 'chora, bonequinha' se envolveu em confusões dentro da casa e esboçou favoritismo
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 09:05

Fernanda Bande é a nona eliminada do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
A modelo fluminense Fernanda Bande, 32, foi a décima quinta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (31), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 57,09% dos votos.
Fernanda caiu na berlinda depois de receber cinco votos das fadas no confessionário na semana que abriu o 'modo turbo' do reality. Modelo disputou a preferência da audiência com Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).
A eliminada esboçou um favoritismo nas redes sociais depois de vencer Deniziane no nono paredão, apesar de falas consideradas polêmicas. Na época, a sister e Anny tinham embates diretos no jogo e a saída de Fernanda era dada como certa pelos participantes da casa.
Isto porque a modelo começou a ser perseguida pelo elenco após brigar com Alane no final de janeiro. Os brothers consideraram que a sister criticou o corpo da paraense.
Foi durante esta confusão que a fluminense disparou o bordão, "chora, bonequinha" para seu desafeto do momento. A ex-participante acumulou outras duas desavenças.
Uma contra Beatriz, durante um Sincerão e outra contra MC Bin Laden, em uma discussão generalizada.
Mas, a trajetória de Fernanda também teve laços de amizade. A mais marcante foi com Pitel, houve fãs na web que torceram para as amigas virarem um casal.
A modelo também se aproximou do cantor Rodriguinho e juntos passaram noites em claro debatendo filmes e falando mal dos outros brothers. Fernanda demonstrou medo da sua vida financeira no seus últimos dias no BBB, ela tem receio que a oportunidade seja apenas "15 minutos de fama".
A sister é mãe solo e atípica.

Veja Também

BBB 24: Alane, Beatriz e Pitel se enfrentam no paredão

Vanessa Lopes volta às redes sociais dois meses após desistir do BBB 24: 'Alívio'

Key Alves diz que vai voltar a jogar vôlei: 'BBB foi só um sonho'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados