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Prova

Davi resiste por mais de 10 horas e é o primeiro finalista do 'BBB 24'

Motorista de aplicativo venceu a prova de resistência, segurando o disco até o último momento. Alane foi a última a deixar a prova e está no Paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 10:59

BBB 24: Davi vence Prova do Finalista e Alane está no último Paredão
Davi venceu a Prova do Finalista nesta sexta (12) Crédito: Reprodução/Globoplay
Davi garantiu sua posição na final do BBB 24 ao vencer a Prova do Finalista. Após 10 horas de duração de prova, o motorista de aplicativo venceu a prova de resistência, segurando o disco até o último momento.
A Prova do Finalista do BBB 24 começou às 23h45 desta quinta-feira, 11, e terminou por volta das 10h da manhã desta sexta-feira, 12. Além da vaga da final, Davi ganhou um carro.
Os participantes, representando as escovas de um lava jato, deviam se manter em cima de uma plataforma giratória segurando um disco com a logomarca do patrocinador, podendo usar somente as mãos ou os braços. Segundo as regras, quem deixasse cair ou usar outra parte do corpo para apoiar o disco, seria automaticamente eliminado.
Matteus foi o primeiro a sair, pedindo para parar a prova por volta de 1h50, após resistir por mais de duas horas, devido a um mal-estar.
Isabelle também deixou a competição, às 6:40, quase 7 horas depois de começar, sentindo-se mal e sendo amparada pelos dummies ao sair.
Alane foi a última a deixar a prova. Momentos antes da desistência, a dançarina pediu desculpas para a mãe e afirmou estar muito cansada.
Durante a madrugada, Alane e Davi trocaram provocações sobre quem se adaptaria melhor ao prêmio, um carro. Davi comentou que "esse carro combina comigo, sou motorista de aplicativo," enquanto Alane já imaginava "meu look que combina com a cor do carro".
Já na manhã desta sexta-feira, 12, a prova foi interrompida ao detectar um defeito na plataforma de Alane. O incidente ocorreu por volta das 8h, e a dançarina foi instruída a não soltar o disco durante a mudança, sendo assistida pelos dummies. Alane passa a ocupar a plataforma de Isabelle, ajustada à sua altura.

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