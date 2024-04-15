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Viih Tube minimiza confusão com Manu Bahtidão na festa de Lua Di Felice

Cantora teria se recusado a subir ao palco após mais de 2h30 de atraso e ex-BBB chegou a propor um show mais curto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 08:10

Viih Tube pede para os fãs não atacarem Manu Bahtidão por causa do furo na festa de Lua Di Felice
Viih Tube pede para os fãs não atacarem Manu Bahtidão por causa do furo na festa de Lua Di Felice Crédito: Reprodução/Instagram
Viih Tube pode ter planejado bem a festa de aniversário de três dias do primeiro ano de vida de Lua Di Felice, mas a influenciadora não contava com um previsto envolvendo uma das atrações de evento. Contratada para encerrar o segundo dia da celebração em um resort de luxo no interior de São Paulo, neste sábado (13), a cantora Manu Bahtidão não se apresentou.
Nas redes sociais, várias pessoas, que estão acompanhando o evento, especularam os motivos da não apresentação da artista. De acordo com o perfil Gossip do Dia, Manu se atrasou e não teria gostado do tom da conversa que teve com Viih Tube e Eliezer. Ela foi embora sem subir ao palco.
Com mais de 32 milhões de seguidores, Viih Tube fez um vídeo para explicar a situação e pedir que as pessoas não ataquem Manu pelo ocorrido. "Ela veio, sim. Acredito que ela deu o máximo possível dela para dar o show. Estou vendo muitas pessoas criticando, mas acho que não é a hora para isso, não quero ninguém xingando ninguém, sabe?", disse.
A ex-BBB contou que ofereceu toda a estrutura para que Manu se apresentasse, que já havia disponibilizado um jatinho para trazê-la até São Paulo, mas além do atraso, a cantora também perdeu o jato. Viih Tube explicou que, apesar de estar chateada com o atraso de mais de 2h30 da cantora, ainda foi oferecido para Manu realizar o show em formato mais curto, mas devido a outro compromisso, ela deixou a festa sem se apresentar.
"Não quero que pensem que foi uma questão da nossa estrutura, porque fizemos de tudo para que ela se sentisse o mais confortável possível e espero que ela tenha se sentido enquanto esteve aqui", disse Viih Tube. "O show dela era o mais esperado, ia encerrar a noite e era muito especial. A música dela é a minha com o Eli, mas não deu e está tudo bem, gente. Acredito que ela se esforçou e aconteceu alguma coisa grave, não sei, e ela não conseguiu chegar a tempo".
Manu Bahtidão também se pronunciou e negou ter recusado subir ao palco."Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente", afirmou a artista, que disse que irá reembolsar Viih Tube e Eliezer, já que o show não foi realizado.

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