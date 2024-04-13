Morre Afonso Monaco, jornalista veterano da Record, aos 78 anos

Afonso Monaco, jornalista da Record Crédito: Reprodução/Facebook

O repórter investigativo Afonso Monaco morreu, em decorrência de um câncer, aos 78 anos, nesta sexta-feira (12). O anúncio foi feito pela família nas redes sociais, e o corpo do jornalista será velado neste sábado (13) em São Paulo.

Com 50 anos de carreira, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de relevância como o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007. Ele fez parte da equipe do Domingo Espetacular, da Record, nos últimos 20 anos.

O apresentador do programa, Eduardo Ribeiro, compartilhou nas redes sociais uma mensagem em homenagem ao repórter. "Afonso teve uma linda história e deixou muitos ensinamentos", disse.

A Record lamentou a morte de Monaco em nota de pesar. "Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro", diz.