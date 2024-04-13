Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Afonso Monaco, jornalista veterano da Record, aos 78 anos

Com 50 anos de carreira, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de relevância como o desaparecimento de Madeleine McCann
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 15:54

Afonso Monaco, jornalista veterano da Record
Afonso Monaco, jornalista da Record Crédito: Reprodução/Facebook
O repórter investigativo Afonso Monaco morreu, em decorrência de um câncer, aos 78 anos, nesta sexta-feira (12). O anúncio foi feito pela família nas redes sociais, e o corpo do jornalista será velado neste sábado (13) em São Paulo.
Com 50 anos de carreira, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de relevância como o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007. Ele fez parte da equipe do Domingo Espetacular, da Record, nos últimos 20 anos.
O apresentador do programa, Eduardo Ribeiro, compartilhou nas redes sociais uma mensagem em homenagem ao repórter. "Afonso teve uma linda história e deixou muitos ensinamentos", disse.
A Record lamentou a morte de Monaco em nota de pesar. "Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro", diz.
O jornalista Celso Teixeira também prestou homenagens ao amigo nas redes sociais. "Não esqueço do dia que eu, repórter iniciante, encontrei a fera na rua pela primeira vez e encontrei amizade. Descanse em paz, Palmeirense", escreveu em uma rede social.

Veja Também

Prefeitura do Rio divulga estudo para justificar aporte de R$ 10 milhões no show de Madonna

Novela turca vira fenômeno no Globoplay e ultrapassa 'Renascer' no streaming

Beatriz do BBB 24 faz Ana Maria Braga bater recorde de audiência em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jornalismo Record tv Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados