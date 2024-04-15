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Reação ao sair

'BBB24': Quem é a mãe de Alane?

A reação de Alane ao ser eliminada do Big Brother Brasil nsurpreendeu os espectadores: "Minha mãe tá com muita raiva de mim"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 12:13

A reação de Alane ao ser eliminada do Big Brother Brasil neste domingo, 14, surpreendeu os espectadores. Em desespero, a sister chorou e expressou medo pela reação de sua mãe. "Minha mãe tá com muita raiva de mim", declarou ela ao sair da casa. Com isso, internautas começaram a questionar como é a relação da sister com sua família.
'BBB24': Quem é a mãe de Alane?
'BBB24': Quem é a mãe de Alane? Crédito: Reprodução/Globo e Acervo pessoal

Veja quem é a mãe de Alane:

Alane foi criada pela mãe, Aline Dias, e a avó materna. A família é de Belém do Pará. Bailarina e coreógrafa, Aline foi quem introduziu a dança na vida da filha. "Eu faço balé clássico desde os 2 anos de idade. Minha mãe é minha professora de balé", contou Alane no Bate-Papo BBB.
"Eu ia para o balé de tarde e só saía de noite. O balé foi virando minha vida, ela não deixava eu sair, eu não podia fazer muitas coisas. Então o balé era a minha vida", completou.
Em entrevista divulgada pela Globo em janeiro, a sister (então recém-anunciada no programa) detalhou sua relação com sua mãe. "Me cobrava mais do que o normal, queria ver o melhor por excelência", contou. "Teve uma época que ela queria que fosse a filha perfeita e eu queria atender as expectativas dela, então foi complicado. Mas hoje nossa relação é maravilhosa".
Tanto Aline quanto sua filha já venceram o concurso Rainha das Rainhas, em Belém.
No Bate-Papo BBB, Alane se emocionou com um vídeo de sua mãe. "Você não tem ideia do meu orgulho [de você]", disse. "Você vai ver como valeu a pena entrar no BBB. Eu te amo demais".

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