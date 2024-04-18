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Ação criminosa

Polícia investiga grupo que assalta prédios de luxo na Grande Vitória

Em um dos apartamentos, localizado em Vila Velha,  o prejuízo estimado foi de R$ 700 mil.  Outros dois casos ocorreram em bairros nobres de Vitória, e em um deles a invasão ocorreu quando os moradores estavam na residência

Públicado em 

18 abr 2024 às 05:00
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Assalto prédios de luxo
Crédito: Arte - Geraldo neto
Prédios de luxo da Grande Vitória estão sendo alvos da atuação de uma quadrilha que utiliza duplas de homens ou de mulheres para invadir apartamentos. Há informações de que o grupo criminoso, que seria de outro Estado,  está envolvido em pelo menos três assaltos. Um deles ocorreu na madrugada  e com a presença dos moradores, que foram surpreendidos com a ação. Em outro caso o prejuízo foi estimado em R$ 700 mil.
A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), informou que já está apurando os casos. “Investigações estão em andamento e avançadas, relativas a uma suposta associação criminosa, porém, mais detalhes não podem ser repassados no momento, para não atrapalhar o andamento das apurações”, informou, por nota.
Dos três crimes a que a coluna teve informações, dois ocorreram em Vitória, nos bairros Praia do Canto e Mata da Praia. No primeiro deles os proprietários foram surpreendidos, na madrugada, com a invasão da residência por duas mulheres. Elas tiveram acesso ao prédio enganando o porteiro. Câmeras registraram a entrada e a saída delas do prédio.
No segundo, o assalto foi praticado por dois homens, em uma ação muito semelhante à realizada pelas mulheres. O apartamento invadido está localizado em frente a Praia de Camburi.
Em Vila Velha, o ataque voltou a ser promovido pela dupla de mulheres, desta vez no apartamento da ex-participante do reality A Grande Conquista, Mirian Carter. Vários itens da casa da famosa foram levados. O prejuízo é estimado em R$ 700 mil. 
O relato é de que o apartamento de Mirian foi arrombado no momento em que ela foi à praia, em frente ao condomínio. Ao chegar em casa, a influenciadora teria encontrado a fechadura destruída e o interior da residência revirado. A informação da portaria do prédio é de que duas mulheres tiveram acesso ao local com o argumento de que iriam visitar um apartamento. Posteriormente deixaram o prédio com uma mala.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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