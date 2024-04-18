Polícia investiga grupo que assalta prédios de luxo na Grande Vitória

Crédito: Arte - Geraldo neto

Prédios de luxo da Grande Vitória estão sendo alvos da atuação de uma quadrilha que utiliza duplas de homens ou de mulheres para invadir apartamentos. Há informações de que o grupo criminoso, que seria de outro Estado, está envolvido em pelo menos três assaltos. Um deles ocorreu na madrugada e com a presença dos moradores, que foram surpreendidos com a ação. Em outro caso o prejuízo foi estimado em R$ 700 mil.

A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), informou que já está apurando os casos. “Investigações estão em andamento e avançadas, relativas a uma suposta associação criminosa, porém, mais detalhes não podem ser repassados no momento, para não atrapalhar o andamento das apurações”, informou, por nota.

Dos três crimes a que a coluna teve informações, dois ocorreram em Vitória, nos bairros Praia do Canto e Mata da Praia. No primeiro deles os proprietários foram surpreendidos, na madrugada, com a invasão da residência por duas mulheres. Elas tiveram acesso ao prédio enganando o porteiro. Câmeras registraram a entrada e a saída delas do prédio.

No segundo, o assalto foi praticado por dois homens, em uma ação muito semelhante à realizada pelas mulheres. O apartamento invadido está localizado em frente a Praia de Camburi.

Em Vila Velha, o ataque voltou a ser promovido pela dupla de mulheres, desta vez no apartamento da ex-participante do reality A Grande Conquista, Mirian Carter. Vários itens da casa da famosa foram levados. O prejuízo é estimado em R$ 700 mil.