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Artes marciais

Com atletas olímpicos, delegação capixaba disputa o Pan-Americano de Taekwondo no Rio de Janeiro

Competição internacional tem início nesta quarta-feira (06) e garante pontos decisivos para o ranking mundial da modalidade

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2026 às 17:18
Atletas capixabas disputam Pan-Americano de Taekwondo no Rio de Janeiro
Atletas capixabas disputam Pan-Americano de Taekwondo no Rio de Janeiro Divulgação / SESPORT

O Espírito Santo está pronto para entrar no tatame e fazer bonito no Pan-Americano de Taekwondo e no Open Pan-Americano, competições que começam nesta quarta-feira (06), no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne a elite do esporte nas Américas e segue com disputas emocionantes até o próximo domingo (10).


Além da busca por medalhas, o torneio tem um peso enorme para o futuro dos lutadores: os eventos distribuem pontos de nível G-4 para o ranking da World Taekwondo, fundamentais para o ciclo classificatório dos atletas de alto rendimento.

Destaques e modalidades

A equipe capixaba vai mostrar sua força em duas frentes: no Kyorugui (o tradicional combate olímpico) e no Poomsae (focado na execução técnica de movimentos da arte marcial). O grande destaque da delegação fica por conta da presença de dois nomes que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024: os atletas Pedro Arthur Alves e Mikaela Oliveira, que chegam como grandes promessas de pódio no combate.


Para chegar ao nível de excelência exigido em competições internacionais, o apoio financeiro é fundamental. Dos representantes capixabas no Rio de Janeiro, cinco são contemplados pelo Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport): Breno Monteiro Rocha, Ebson Pereira dos Santos, Lucas Sammyr Queiros Viana, Fillipe Almeida e Gabriele Stein Meireles.


Confira a delegação capixaba na competição:

Kyorugui (Combate)


  • Breno Monteiro Rocha

  • Isaac Akira Proux Bopp Correa

  • Ebson Pereira dos Santos

  • Lucas Sammyr Queiros Viana

  • Mikaela Oliveira dos Santos

  • João Paulo Alves de Jesus

  • Pedro Arthur Alves Jesus

  • Fillipe Almeida

  • Gabriele Stein Meireles

Poomsae (Apresentação Técnica)

  • Pedro Paulo Francelino

  • Andreza Lube

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