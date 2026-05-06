Com atletas olímpicos, delegação capixaba disputa o Pan-Americano de Taekwondo no Rio de Janeiro

O Espírito Santo está pronto para entrar no tatame e fazer bonito no Pan-Americano de Taekwondo e no Open Pan-Americano, competições que começam nesta quarta-feira (06), no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne a elite do esporte nas Américas e segue com disputas emocionantes até o próximo domingo (10).





Além da busca por medalhas, o torneio tem um peso enorme para o futuro dos lutadores: os eventos distribuem pontos de nível G-4 para o ranking da World Taekwondo, fundamentais para o ciclo classificatório dos atletas de alto rendimento.