Com atletas olímpicos, delegação capixaba disputa o Pan-Americano de Taekwondo no Rio de Janeiro

O Espírito Santo está pronto para entrar no tatame e fazer bonito no Pan-Americano de Taekwondo e no Open Pan-Americano, competições que começam nesta quarta-feira (06), no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne a elite do esporte nas Américas e segue com disputas emocionantes até o próximo domingo (10).
Além da busca por medalhas, o torneio tem um peso enorme para o futuro dos lutadores: os eventos distribuem pontos de nível G-4 para o ranking da World Taekwondo, fundamentais para o ciclo classificatório dos atletas de alto rendimento.
Destaques e modalidades
A equipe capixaba vai mostrar sua força em duas frentes: no Kyorugui (o tradicional combate olímpico) e no Poomsae (focado na execução técnica de movimentos da arte marcial). O grande destaque da delegação fica por conta da presença de dois nomes que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024: os atletas Pedro Arthur Alves e Mikaela Oliveira, que chegam como grandes promessas de pódio no combate.
Para chegar ao nível de excelência exigido em competições internacionais, o apoio financeiro é fundamental. Dos representantes capixabas no Rio de Janeiro, cinco são contemplados pelo Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport): Breno Monteiro Rocha, Ebson Pereira dos Santos, Lucas Sammyr Queiros Viana, Fillipe Almeida e Gabriele Stein Meireles.
Confira a delegação capixaba na competição:
Kyorugui (Combate)
Breno Monteiro Rocha
Isaac Akira Proux Bopp Correa
Ebson Pereira dos Santos
Lucas Sammyr Queiros Viana
Mikaela Oliveira dos Santos
João Paulo Alves de Jesus
Pedro Arthur Alves Jesus
Fillipe Almeida
Gabriele Stein Meireles
Poomsae (Apresentação Técnica)
Pedro Paulo Francelino
Andreza Lube