Endrick é relacionado para Supercopa e pode fazer estreia oficial pelo Real

Endrick pode fazer sua estreia oficial pelo Real Madrid nesta quarta-feira (14), contra a Atalanta, pela Supercopa da Europa. O brasileiro foi relacionado para a disputa da decisão. O Real Madrid divulgou nesta segunda (12) os 24 atletas que irão a Varsóvia, na Polônia, para a disputa da decisão.
Endrick chegou ao Real em julho e disputou apenas dois amistosos. O camisa 16 foi titular nas derrotas para Milan e Barcelona e ainda busca seu primeiro gol pelo novo clube.
Outra novidade na lista de relacionados do Real é Mbappé. O francês, outro reforço para o ataque merengue, não participou dos amistosos de pré-temporada. O atacante começou a treinar com o elenco madridista na semana passada.
Carlo Ancelotti terá força máxima à disposição na Supercopa. Além das duas contratações, o técnico italiano convocou para a partida seus principais atletas, como Vinicius Jr, Rodrygo, Bellingham e companhia.
O Real Madrid busca seu sexto título na Supercopa da Uefa. O clube espanhol também tem três vices na competição. Já a Atalanta busca mais um título inédito para sua galeria, após conquistar a Liga Europa pela primeira vez na temporada 2023/24.