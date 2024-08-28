Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Corpo de Izquierdo será transportado por avião da Força Aérea Uruguaia
Até Montevideú

Corpo de Izquierdo será transportado por avião da Força Aérea Uruguaia

Aeronave deve partir às 14h da base Aérea da FAB, em Guarulhos. Atleta foi internado após passar mal em jogo contra o São Paulo na semana passada. Morte foi confirmada pelo clube na noite desta terça (27).
Agência FolhaPress

28 ago 2024 às 14:26

O velório do jogador uruguaio Izquierdo, que morreu na noite de terça-feira (27) em São Paulo, deve acontecer na manhã de quinta-feira (29) na sede do Nacional-URU, em Montevidéu.
Crédito: Divulgação Nacional
A cerimônia será aberta ao público, para que os fãs possam se despedir do zagueiro, segundo disse o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, à rádio uruguaia Sport 890.
Um avião da Força Aérea Uruguai deve transportar o corpo de Izquierdo para a capital uruguaia ainda nesta quarta-feira (28), informou o jornal uruguaio El País.
O jogador de 27 anos passou mal durante partida entre São Paulo e Nacional na noite de quinta-feira (22) pela Copa Libertadores e ficou internado nos últimos dias no Hospital Israelita Albert Einstein, na região do Morumbi.
Segundo o hospital, houve "morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".
O Nacional publicou em sua página nas redes sociais um vídeo em homenagem ao jogador.
De Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou a carreira profissional em 2018, aos 20 anos, atuando pelo pequeno Club Atlético Cerro, da capital uruguaia.
O primeiro título de expressão viria apenas em 2022, quando conquistou o Campeonato Uruguaio pelo Nacional, em sua primeira passagem pelo clube.
Em 2023, voltou a levantar a taça do torneio nacional e da Supercopa Uruguaia, desta vez pelo Liverpool de Montevidéu.
O jogador deixa esposa e dois filhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol São Paulo (SP) Força Aérea Brasileira Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados