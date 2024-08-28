Corpo de Izquierdo será transportado por avião da Força Aérea Uruguaia

O velório do jogador uruguaio Izquierdo, que morreu na noite de terça-feira (27) em São Paulo, deve acontecer na manhã de quinta-feira (29) na sede do Nacional-URU, em Montevidéu.
A cerimônia será aberta ao público, para que os fãs possam se despedir do zagueiro, segundo disse o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, à rádio uruguaia Sport 890.
Um avião da Força Aérea Uruguai deve transportar o corpo de Izquierdo para a capital uruguaia ainda nesta quarta-feira (28), informou o jornal uruguaio El País.
O jogador de 27 anos passou mal durante partida entre São Paulo e Nacional na noite de quinta-feira (22) pela Copa Libertadores e ficou internado nos últimos dias no Hospital Israelita Albert Einstein, na região do Morumbi.
Segundo o hospital, houve "morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".
O Nacional publicou em sua página nas redes sociais um vídeo em homenagem ao jogador.
De Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou a carreira profissional em 2018, aos 20 anos, atuando pelo pequeno Club Atlético Cerro, da capital uruguaia.
O primeiro título de expressão viria apenas em 2022, quando conquistou o Campeonato Uruguaio pelo Nacional, em sua primeira passagem pelo clube.
Em 2023, voltou a levantar a taça do torneio nacional e da Supercopa Uruguaia, desta vez pelo Liverpool de Montevidéu.
O jogador deixa esposa e dois filhos.