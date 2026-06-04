A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado

Convém olhar para a palavra “discriminatório”, porque a queixa, no fundo, diz respeito menos à concorrência do que à receita. O que incomoda não é o Brasil ter fechado o mercado, o que não ocorreu, mas o fato de o Pix ter barateado uma operação que, por décadas, sustentou a intermediação remunerada das transações por cartão, dominada por um número reduzido de empresas, boa parte delas americanas.





O grande duopólio internacional dos sistemas de pagamento se sustentou diante de uma ineficiência, a qual o Brasil conseguiu resolver com organização, gestão e tecnologia.





Cada compra no cartão embute uma taxa de intermediação que termina repassada ao preço de produtos e serviços, e o Pix elimina essa taxa, de modo que o valor antes retido pelo intermediário passa a permanecer com quem vende e com quem compra. Trata-se de um ganho de eficiência, e não de um favorecimento artificial, já que a verdadeira distorção estaria em proteger por via regulatória o pedágio cobrado sobre cada operação.





O argumento da pluralidade, levantado pelo próprio setor de pagamentos, tem mérito, pois cartão e Pix convivem e o primeiro oferece crédito e parcelamento que o segundo não substitui. É justamente essa convivência, porém, que enfraquece a acusação americana, uma vez que o cartão não foi proibido e as empresas seguem operando normalmente, tendo mudado apenas a entrada de uma opção mais barata, escolhida em larga escala pela população.





Exigir que o Brasil limite ou encareça essa opção para preservar margens de terceiros não corresponde a uma defesa da livre concorrência, mas ao seu inverso.





Na Guerra da Lagosta, o debate sobre o modo de locomoção do crustáceo encobria uma questão maior, relacionada ao direito de explorar um recurso econômico. Na guerra do Pix, a acusação de discriminação encobre disputa semelhante, sobre quem ganha e quem perde quando o custo de pagar e receber dinheiro diminui de forma expressiva.





Assim como a lagosta não se tornou peixe pelo fato de convir à França tratá-la dessa forma, o Pix não se converte em concorrência desleal apenas porque reduz a rentabilidade de intermediários tradicionais.





O Brasil tem razões consistentes para defender o sistema que construiu, não por orgulho tecnológico, mas porque a alternativa seria aceitar que um interesse comercial estrangeiro fosse redescrito como princípio jurídico e, com base nessa redescrição, encarecer novamente aquilo que havia se tornado mais barato.



