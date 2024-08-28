Savinho é o quarto capixaba a jogar na Premier League

Savinho jogando pelo mancher Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sensação do Manchester City, neste início de temporada, o capixaba Savinho, de 20 anos, é o quarto jogador nascido no Espírito Santo a jogar na Premier League. Natural de São Mateus, o atacante se transferiu do Girona-ESP para o clube inglês, em uma negociação de 25 milhões de euros.

Cria do Atlético-MG, Sávio Moreira de Oliveira saiu cedo do Brasil, com apenas 18 anos. Pelo time profissional, estreou em 2020, na vitória sobre o Atlético-GO, por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro gol na equipe principal veio em 2022, no triunfo contra o Independiente del Valle, pela Libertadores. Chamando atenção do Grupo City, o atacante deixou o Galo após 35 jogos, dois gols e uma assistência, se transferindo ao Troyes, por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época).

No entanto, o brasileiro nunca jogou na França, sendo emprestado de imediato ao PSV. Pelo clube holandês, apenas oito jogos e duas assistências prepararam o 'terreno' um novo empréstimo ao Girona. Na Catalunha, pela ponta-direita, Savinho brilhou ao marcar onze gols, em 41partidas disputadas, na campanha surpreendente do clube espanhol, que rendeu vaga na Champions League. Na temporada 2023/24, foi nomeado para a lista de melhor jogador Sub-23, pela La Liga, no qual Lamine Yamal foi eleito o vencedor da premiação.

A chegada ao Manchester City, por 25 milhões de euros, torna Savinho o quarto capixaba da história da Premier League. Relembre os outros atletas nascidos no Espírito Santo que já disputaram a liga mais vista em todo o planeta.

Isaías Soares, o pioneiro

Nascido em Linhares, o atacante conhecido como Pé de Canhão, surgiu no Fluminense, mas pouco jogou pelo Tricolor das Laranjeiras. Passagens pelo futebol do Rio de Janeiro, em Friburguense e Cabofriense chamaram atenção, até uma saída para Portugal, que mudou a carreira de Isaías. Por lá, o Profeta se destacou em Rio Ave, Boavista e chegou no Benfica. Pelos Encarnados, a cor vermelha se tornou parte única da pele do ex-jogador, que atuou em cinco temporadas e se tornou ídolo do clube.

Após 71 gols com a camisa benfiquista, Isaías fez história ao se tornar o primeiro capixaba a jogar o Campeonato Inglês. Isso porque, se contar apenas a nova era da Premier League (de 1995/96 até a atualidade), o linharense é o primeiro brasileiro da lista. No Coventry City, clube tradicional da Inglaterra, o antigo atacante chegou com 33 anos, atuou por 14 jogos e balançou as redes por duas vezes.

Richarlison, o Pombo mais famoso da Inglaterra

Filho de Antônio e Vera Lúcia, o menino de Nova Venécia se tornou famoso mundialmente. Revelado pelo Real Noroeste, chegou ao América-MG e chamou atenção pela idade e maturidade dentro de campo. Em 2015. pela primeira temporada profissional da carreira, Charlinho jogou 24 jogos, marcou nove gols e duas assistências. Sem chance de erro, o Fluminense desembolsou R$ 9,5 milhões para lapidar uma joia, que deixaria o Tricolor ao atuar duas temporadas e balançar as redes por 19 vezes.

Richarlison saiu do Flu para o Watford, em 2017, mas o sucesso foi tanto, que ficou apenas uma temporada. Deixou o clube com cinco gols, em 32 jogos na Premier League. Movimentando 45 milhões de libras, o Pombo deu um salto na carreira: o novo jogador do Everton se tornou o mais caro da história do clube. Se o investimento valeu ou não, o carinho da torcida diz por si só. Foram 52 gols, em 152 partidas e destaque em quatro campanhas, uma destas impedindo o rebaixamento do clube.

Em 2022/23, o Tottenham anunciou a chegada de Richarlison por 50 milhões de libras, além dos bônus, que podem impulsionar até aos 60 milhões. Depois de uma primeira temporada ruim, com apenas três gols, o Pombo voou bem em 23/24, marcando 12 gols e dando quatro assistências.

Richarlison jogando pelo Tottenham Crédito: Dylan Martinez/Reuters

Lyanco, o primeiro defensor capixaba

Nascido em Vitória, o zagueiro dividiu passagens por categorias de base de Botafogo e São Paulo. Pelo Tricolor Paulista, estreou no profissional em 2015, com 18 anos. Com poucas oportunidades devido a idade, mas com grandes expectativas, o sérvio-brasileiro rumou ao Torino. Por lá, demorou para engrenar, mas após um empréstimo bem sucedido no Bologna, ganhou notoriedade e virou referência da equipe de Turim.

Após chamar atenção, Lyanco Vojnovic foi anunciado pelo Southampton, que pagou 7,5 milhões de euros (R$ 46 milhões) para adquirir o zagueiro. Na Inglaterra, os resultados coletivos não foram bons. Estreando na Premier League, um décimo quinto lugar deixou os Saints na primeira divisão. No entanto, ao final da temporada seguinte, o time do sul do país caiu, na lanterna do campeonato. Com salário alto, foi emprestado para o Al-Gharafa e hoje é zagueiro do Atlético-MG.

Lyanco, zagueiro capixaba e capitão da seleção sub-23 do Brasil Crédito: Paulo Rebelo/CBF

O início de Savinho pelo Manchester City

Aproveitando a 'magia' das estreias, Savinho teve um adversário nada fácil vestindo a camisa dos Citizens pela primeira vez. O Chelsea, um dos rivais do 'Big Six', foi o primeiro adversário do ponta habilidoso, na Premier League, e já obteve uma atuação elogiada. O capixaba foi titular na partida e atuou por 45 minutos, no Stanford Bridge, o que já lhe rendeu comparações ao Riyad Mahrez, feitas inclusive pelo próprio ídolo argelino.

A comparação não acontece por pura aleatoriedade. Enquanto o torcedor do Manchester City vê Savinho driblando, correndo e dando problema aos adversários, o próprio atacante se espelha no ídolo dos celestes. É por isso que o brasileiro veste a camisa 26, que marcou época sendo fardada por Mahrez e treinada pelo mesmo Guardiola. Querendo impressionar, a nova estrela voltou a surpreender, dessa vez contra o Ipswich Town, participando diretamente nos dois gols primeiros gols da equipe.

O pênalti sofrido, que gerou o gol de empate, e a roubada de bola, fundamental no lance da virada, fizeram Pep Guardiola elogiar o capixaba.

- O primeiro tempo foi melhor, o segundo foi mais difícil porque eles se fecharam com cinco bem atrás, o espaço era mínimo. Mas o pênalti que ele criou, a primeira ação, com cruzamento também, a disputa que ele venceu, com sua intuição, a pressão (no goleiro) no segundo gol... – avaliou o treinador do City.