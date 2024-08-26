  Michael marca em retorno, e Fla vence Bragantino com gol contra após susto
Brasileirão

Michael marca em retorno, e Fla vence Bragantino com gol contra após susto

Com a vitória por 2 a 1, Mengão somou 44 pontos e encostou nos líderes do Brasileirão. Segundo gol foi contra do volante Raul
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 05:50

O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no Brasileiro, bateu o Red Bull Bragantino no Maracanã, e se fixou na briga no G4. O triunfo por 2 a 1 foi construído com o brilho de Michael, que fez a reestreia pelo clube. O 'robozinho' abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo e o Massa Bruta empatou no segundo tempo com Douglas Mendes. Os cariocas voltaram à frente logo depois, em falha da defesa e gol contra de Raul.
A equipe da Gávea não vencia no Brasileiro há três rodadas - com um empate e duas derrotas. Com o resultado, o Fla chegou a 44 pontos, três a mais que o quinto colocado São Paulo. Já o Red Bull Bragantino chegou ao quinto jogo sem placar positivo no torneio e se mantém com 27 pontos.
Michael marcou o primeiro gol em sua reestreia pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Apesar do resultado positivo, a torcida não gostou muito do que viu e, nos minutos finais, realizou alguns protestos. Rossi escapou e foi aplaudido após uma defesa.
Michael foi anunciado na última quinta-feira, foi apresentado na sexta-feira e reestreou neste domingo. O jogador abriu o placar com apenas 15 minutos de partida, e de cabeça. Com 1,66m, ele aproveitou cruzamento de Luiz Araújo e, de peixinho, balançou a rede.

Flamengo sem Tite

O Flamengo não teve Tite à beira do gramado. O treinador está de repouso após receber alta hospitalar no fim da manhã de sábado - ficou internado por 24 horas. Depois do jogo contra o Ele passou mal depois do jogo contra o Bolívar, na Bolívia, e foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.
Tite foi encaminhado ao hospital logo que a delegação desembarcou no Rio de Janeiro. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado, e não foi necessário procedimento cirúrgico.

Como foi o jogo

O Flamengo começou ligado e com mais posse, mas viu o Red Bull Bragantino equilibrar as ações e criar as melhores chances para abrir o placar, com direito à bola na trave. Quando o Massa Bruta se mostrava melhor, o Rubro-Negro abriu o placar com Michael, e ditou o ritmo nos minutos seguintes, tendo oportunidade de ampliar a vantagem.
Os ânimos baixaram e o jogo ficou mais morno e preso entre as intermediárias, com os times errando passes e na tomada de decisões. O duelo voltou a esquentar na reta final do primeiro tempo, primeiramente com um recuo errado de David Luiz, que assustou a torcida, e depois com finalização de Luiz Araújo que Cleiton pegou bem.
O segundo tempo começou com chances para os dois lados, e aproveitadas. Aos 11 minutos, Douglas Mendes deixou tudo igual. Allan, que errou na jogada, passou a ser vaiado. No minuto seguinte, o Fla avançou, a defesa do Red Bull Bragantino falhou e Raul acabou marcando contra.
Depois da reta inicial eufórica, novamente o jogo diminuiu de ritmo. As equipes encontraram espaços no meio de campo, mas esbarravam em dificuldades no momento de finalizar as jogadas.

Lances importantes

Aos 8 minutos do 1º tempo, Red Bull Bragantino fez cobrança de falta ensaiada e Jhon Jhon recebeu na frente da área. Ele bateu e carimbou a trave esquerda de Rossi.
Aos 15 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo cruzou para a pequena área e Michael apareceu para, de "peixinho", abrir o placar.
Aos 19 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo cruzou rasteiro. Michael se antecipou à zaga e desviou, mas Cleiton fez a defesa.
Aos 46 minutos do 1º tempo, Léo Pereira cruzou e defesa cortou. Luiz Araújo pegou a sobra e encheu o pé, mas Cleiton espalma.
Aos 11 minutos do 2º tempo, Lincoln bateu escanteio e Allan cortou mal. A bola ficou com Douglas Mendes que, cara a cara com Rossi, empatou.
Aos 12 minutos do 2º tempo, Luiz Araújo foi à linha de fundo e cruzou para a pequena área. Eduardo tentou o corte e chutou em cima de Raul. A bola pegou no volante e entrou.
Antes do jogo, as ginastas Jade Barbosa e Flávia Saraiva, e a judoca Rafaela Silva, foram ao gramado e receberam o carinho da torcida. Elas são atletas do clube e conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Um vídeo também homenageou as ginastas Rebeca Andrade e Lorrane Santos, e o canoísta Isaquias Queiroz.

