Real tem grupo duro e City com caminho acessível na Liga dos Campeões

A Uefa sorteou nesta quinta-feira (29) os confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões. A competição terá novo formato e contará com 36 clubes.
A fase por pontos corridos começa no dia 17 de setembro (terça-feira). Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff.
VEJA OS JOGOS
- Pote 1
- Real Madrid: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Milan (casa), Atalanta (fora), RB Salzburg (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa), Brest (fora)
- Manchester City: Inter de Milão (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Feyernoord (casa), Sporting (fora), Sparta Praga (casa), Bratislava (fora)
- Bayern de Munique: PSG (casa), Barcelona (fora), Benfica (casa), Shaktar (fora), Dínamo Zagreb (casa), Feyernood (fora), Bratislava (casa), Aston Villa (fora)
- PSG: Manchester City (casa), Bayern (fora), Atlético de Madri (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), RB Salzburg (fora), Girona (casa), Stuttgart (fora)
- Liverpool: Real Madrid (casa), Leipzig (fora), Leverkusen (casa), Milan (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa), Girona (fora)
- Inter de Milão: Leipzig (casa), Manchester City (fora), Arsenal (casa), Leverkusen (fora), Crvena Zvezda (casa), Young Boys (fora), Monaco (casa) e Sparta Praga (fora)
- Borussia Dortmund: Barcelona (casa), Real Madrid (fora), Shakhtar (casa), Brugge (fora), Celtic (casa), Dínamo Zagreg (fora), Sturm Graz (casa), Bologna (fora)
- RB Leipzig: Liverpool (casa), Inter de Milão (fora), Juventus (casa), Atlético de Madri (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa), Strum Graz (fora)
- Barcelona: Bayern (casa), B. Dortmund (fora), Atalanta (casa), Benfica (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Brest (casa), Monaco (fora)
- Pote 2
- Atlético de Madri: RB Leipzig (casa), PSG (fora), Leverkusen (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Salzburg (fora), Bratislava (casa) e Sparta Praga (fora)
- Atalanta: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Sturrgart
- Club Brugge: Dortmund, M. City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz.
- Bayer Leverkusen: Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord
- Arsenal: PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco e Girona
- Benfica: Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha e Monaco
- Milan: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo de Zagreb
- Juventus: Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Llle, Stuttgart e Aston Villa
- Shakhtar Donetsk: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest e Bologna
- Pote 3
- Young Boys: Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa e Stuttgart
- Lille: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz e Bologna
- PSV: Liverpool, PSG, Shakthar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona, Brest
- Feynoord: Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Red Bull Salzburg, Lille, Sparta Praga e Girona.
- Dínamo Zagreb: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, Red Bull Salzburg,
- Estrela Vermelha: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart e Monaco.
- RB Salzburg: PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb
- Celtic: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo de Zagreb, Brastislava e Aston Villa.
- Sporting: Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna e Sturm Graz.
- Pote 4
- Stuttgart: PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Estrela Vermelha, Sparta Praga e Bratislava.
- Girona: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava e Sturm Graz.
- Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco e Aston Villa
- Brest: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Shakhtar, PSV, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Sparta Praga.
- Aston Villa: Bayern de Munique, Red Bull Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna e Monaco.
- Bratislava: Manchester City, Bayern de Munique, Milan, Atlético de Madrid, Dínamo Zagreb, Celtic, Stuttgart e Girona
- Sparta Praga: Inter de Milão, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Feyenoord, Brest e Stuttgart.
- Monaco: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Arsenal, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb, Aston Villa e Bologna.
- Sturm Graz: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona e Brest.
O NOVO FORMATO DA CHAMPIONS
Na primeira fase, cada clube enfrentará dois adversários de cada pote, resultando em oito confrontos por time, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Os times de mesmo país não podem se enfrentar, e uma equipe pode encarar até dois oponentes de uma mesma nação. Não haverá definição de grupos.
A classificação para a segunda fase será por pontos corridos. Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff, em jogos de ida e volta, valendo as oito vagas restantes. Os demais times estão eliminados.
O mata-mata continua igual, com jogos de ida e volta e final em partida única e campo neutro. Todos os jogos antes da final serão disputados no meio de semana.
AS DATAS DA NOVA LIGA DOS CAMPEÕES
- Fase de pontos corridos: 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025
- Playoff: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025
- Oitavas de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025
- Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025
- Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025
- Final: 31 de maio de 2025