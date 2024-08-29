  • Real tem grupo duro e City com caminho acessível na Liga dos Campeões
Novo formato

Real tem grupo duro e City com caminho acessível na Liga dos Campeões

Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24° lugar disputarão um playoff
Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 15:34

A Uefa sorteou nesta quinta-feira (29) os confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões. A competição terá novo formato e contará com 36 clubes.
Crédito: Uefa
A fase por pontos corridos começa no dia 17 de setembro (terça-feira). Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff.

VEJA OS JOGOS

  • Pote 1

  • Real Madrid: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Milan (casa), Atalanta (fora), RB Salzburg (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa), Brest (fora)
  • Manchester City: Inter de Milão (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Feyernoord (casa), Sporting (fora), Sparta Praga (casa), Bratislava (fora)
  • Bayern de Munique: PSG (casa), Barcelona (fora), Benfica (casa), Shaktar (fora), Dínamo Zagreb (casa), Feyernood (fora), Bratislava (casa), Aston Villa (fora)
  • PSG: Manchester City (casa), Bayern (fora), Atlético de Madri (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), RB Salzburg (fora), Girona (casa), Stuttgart (fora)
  • Liverpool: Real Madrid (casa), Leipzig (fora), Leverkusen (casa), Milan (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa), Girona (fora)
  • Inter de Milão: Leipzig (casa), Manchester City (fora), Arsenal (casa), Leverkusen (fora), Crvena Zvezda (casa), Young Boys (fora), Monaco (casa) e Sparta Praga (fora)
  • Borussia Dortmund: Barcelona (casa), Real Madrid (fora), Shakhtar (casa), Brugge (fora), Celtic (casa), Dínamo Zagreg (fora), Sturm Graz (casa), Bologna (fora)
  • RB Leipzig: Liverpool (casa), Inter de Milão (fora), Juventus (casa), Atlético de Madri (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa), Strum Graz (fora)
  • Barcelona: Bayern (casa), B. Dortmund (fora), Atalanta (casa), Benfica (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Brest (casa), Monaco (fora)
  • Pote 2

  • Atlético de Madri: RB Leipzig (casa), PSG (fora), Leverkusen (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Salzburg (fora), Bratislava (casa) e Sparta Praga (fora)
  • Atalanta: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Sturrgart
  • Club Brugge: Dortmund, M. City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz.
  • Bayer Leverkusen: Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord
  • Arsenal: PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco e Girona
  • Benfica: Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha e Monaco
  • Milan: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo de Zagreb
  • Juventus: Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Llle, Stuttgart e Aston Villa
  • Shakhtar Donetsk: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest e Bologna
  • Pote 3

  • Young Boys: Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa e Stuttgart
  • Lille: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz e Bologna
  • PSV: Liverpool, PSG, Shakthar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona, Brest
  • Feynoord: Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Red Bull Salzburg, Lille, Sparta Praga e Girona.
  • Dínamo Zagreb: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, Red Bull Salzburg,
  • Estrela Vermelha: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart e Monaco.
  • RB Salzburg: PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb
  • Celtic: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo de Zagreb, Brastislava e Aston Villa.
  • Sporting: Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna e Sturm Graz.
  • Pote 4

  • Stuttgart: PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Estrela Vermelha, Sparta Praga e Bratislava.
  • Girona: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava e Sturm Graz.
  • Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco e Aston Villa
  • Brest: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Shakhtar, PSV, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Sparta Praga.
  • Aston Villa: Bayern de Munique, Red Bull Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna e Monaco.
  • Bratislava: Manchester City, Bayern de Munique, Milan, Atlético de Madrid, Dínamo Zagreb, Celtic, Stuttgart e Girona
  • Sparta Praga: Inter de Milão, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Feyenoord, Brest e Stuttgart.
  • Monaco: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Arsenal, Estrela Vermelha, Dínamo Zagreb, Aston Villa e Bologna.
  • Sturm Graz: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona e Brest.

O NOVO FORMATO DA CHAMPIONS

Na primeira fase, cada clube enfrentará dois adversários de cada pote, resultando em oito confrontos por time, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Os times de mesmo país não podem se enfrentar, e uma equipe pode encarar até dois oponentes de uma mesma nação. Não haverá definição de grupos.
A classificação para a segunda fase será por pontos corridos. Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff, em jogos de ida e volta, valendo as oito vagas restantes. Os demais times estão eliminados.
O mata-mata continua igual, com jogos de ida e volta e final em partida única e campo neutro. Todos os jogos antes da final serão disputados no meio de semana.

AS DATAS DA NOVA LIGA DOS CAMPEÕES

  • Fase de pontos corridos: 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025

  • Playoff: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025

  • Oitavas de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025

  • Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025

  • Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

  • Final: 31 de maio de 2025

