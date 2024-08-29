Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Atlético-MG vence o São Paulo com gol no fim e fica numa boa na Copa do Brasil
Vitória

Atlético-MG vence o São Paulo com gol no fim e fica numa boa na Copa do Brasil

Galo só precisa do empate no jogo de volta, dentro de casa, para assegurar a classificação às semifinais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 ago 2024 às 00:05

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 00:05

O Atlético-MG venceu o São Paulo com gol de Battaglia, em partida válida pela Copa do Brasil
O Atlético-MG venceu o São Paulo com gol de Bataglia, em partida válida pela Copa do Brasil Crédito: Marco Miatelo/Agif
O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), no MorumBis. Em casa, o time tricolor teve mais chances que o adversário, principalmente no segundo tempo, mas não as aproveitou. A partida foi marcada também por homenagens a Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional que morreu dias após sofrer de uma arritmia cardíaca no estádio são-paulino.
A comissão técnica são-paulina, mais uma vez sem Luiz Zubeldía, suspenso, errou ao fazer a primeira substituição somente aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo com o domínio do jogo, o time careceu de ânimo e confiança para aproveitar as chances criadas. Nos acréscimos, o Atlético-MG fez valer uma das únicas oportunidades, e Battaglia abriu o placar, animando os torcedores visitantes em um MorumBis com 51 mil torcedores.
A definição da vaga ficará para o jogo de volta, dia 12, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Antes disso, no próximo domingo, o São Paulo visita o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (horário de Brasília). Já o Atlético-MG vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, no jogo que marca o retorno da Arena gremista após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. A partida será no domingo, às 11h.

O Jogo

As duas equipes começaram o jogo com dificuldade em criar chances, ambas parando em marcações altas. O ritmo foi surpreendente por parte do Atlético-MG, que encarou um MorumBis lotado, mas não se intimidou. Gabriel Milito não quis limitar seu time a defender-se.
Retornando após uma lesão muscular na panturrilha, Hulk foi o principal nome da equipe mineira. Foi com o camisa 7 que os atleticanos mais conseguiram esboçar chances de finalizar, principalmente quando ele afinou a parceria com Paulinho no ataque.
No lado são-paulino, as melhores chegadas foram pelos lados. Rafinha finalizou pela primeira vez no jogo, antes de o equilíbrio imperar. Próximo do fim, Wellington Rato avançou pela direita e finalizou para defesa de Everson.
O São Paulo voltou do intervalo disposto a mudar a tônica. Calleri foi voluntarioso até mesmo fora da área. Wellington Rato novamente buscou arriscar em chutes diretos. Mesmo sem nenhuma troca nas equipes, foram os são-paulinos que aproveitaram melhor o intervalo para buscar dominar as ações. Lucas e Luciano também apareceram mais pelo meio.
A segunda etapa colocou o Atlético-MG em postura de visitante que buscava apenas se defender. O volume de chances criadas pelo São Paulo era enorme, comparado a um aproveitamento nulo. Em uma das chances, o zagueiro Sabino cruzou para dentro da pequena área, mas Luciano e Calleri não conseguiram finalizar.
Apesar da melhora são-paulina, chamou atenção a inércia da comissão técnica, que não tinha Luis Zubeldía, mais uma vez suspenso. Somente aos 44 minutos, o auxiliar Max Cuberas promoveu a primeira troca do São Paulo. O time titular foi poupado no último compromisso, mas uma mudança melhorar a confiança diante de tantos erros na frente.
Calleri teve mais vontade que qualidade nesta noite. O centroavante conseguiu receber um passe sem ângulo, mas dentro da área. Luciano era uma opção de passe, mas o camisa 9 buscou a finalização, sem sucesso.
Lucas também protagonizou grande chance perdida, aos 44 minutos. Bobadilla fez cruzamento para o camisa 7 finalizar de cabeça, mas a bola foi por cima do gol de Everson.
Por um descuido e escorregão de Luciano, o Atlético-MG voltou para partida já nos acréscimos. Neste mesmo lance, uma falta parou o contra-ataque. Scarpa a cobrou dentro da área. A única chegada atleticana foi com o gol de Battaglia, que subiu mais que todo mundo para abrir o placar e definir o jogo.

Veja Também

Flamengo vence o Bahia e abre vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Savinho é o quarto capixaba a jogar na Premier League

Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados