Capixaba Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA

Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA Crédito: Fotos: Arquivo Pessoal

O capixaba Bruno Altoé garantiu a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, realizado na quinta-feira (29) em Las Vegas, Estados Unidos. Representando a Nova União, Altoé perdeu nas semifinais para Lie Wilhelm Manaatua por finalização (mata-leão) a 3m42s do fim da luta.

Competindo na categoria super-pesado master 1, faixa-marrom, Altoé iniciou o torneio na segunda fase, vencendo Jacob Austin, da ChekMat. Nas quartas de final, superou Melvin Derby, da Inverted Gear. Com a derrota nas semifinais, o capixaba dividiu o 3º lugar com o brasileiro Milton Ribeiro, da Nós BJJ.

"Quero agradecer a todos que torceram e vibraram por mim. Este ano foi desafiador, mas cheio de vitórias. Encerramos 2024 com essa medalha de bronze no Mundial, e só tenho gratidão a Deus, minha família, minha esposa, meu filho, amigos e colegas de equipe" Bruno Altoé - Lutador de Jiu-jitsu

O evento, realizado no Las Vegas Convention Center, acrescenta mais um bronze à trajetória vitoriosa de Altoé, que em 2024 também conquistou o bicampeonato pan-americano e o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu (CBJJ). O atleta, que já foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa-roxa em 2021, é faixa-marrom de jiu-jitsu e faixa-preta de judô, além de ex-integrante da seleção brasileira de judô.