Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Capixaba Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA
Faixa marrom

Capixaba Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA

Lutador ficou em terceiro lugar na categoria super-pesado master 1, faixa-marrom, após derrota nas semifinais. Esta foi a última competição do atleta em 2024
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

30 ago 2024 às 14:33

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 14:33

Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jitsu nos EUA
Bruno Altoé conquista bronze no Mundial de Jiu-Jítsu nos EUA Crédito: Fotos: Arquivo Pessoal
O capixaba Bruno Altoé garantiu a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, realizado na quinta-feira (29) em Las Vegas, Estados Unidos. Representando a Nova União, Altoé perdeu nas semifinais para Lie Wilhelm Manaatua por finalização (mata-leão) a 3m42s do fim da luta.
Competindo na categoria super-pesado master 1, faixa-marrom, Altoé iniciou o torneio na segunda fase, vencendo Jacob Austin, da ChekMat. Nas quartas de final, superou Melvin Derby, da Inverted Gear. Com a derrota nas semifinais, o capixaba dividiu o 3º lugar com o brasileiro Milton Ribeiro, da Nós BJJ.
"Quero agradecer a todos que torceram e vibraram por mim. Este ano foi desafiador, mas cheio de vitórias. Encerramos 2024 com essa medalha de bronze no Mundial, e só tenho gratidão a Deus, minha família, minha esposa, meu filho, amigos e colegas de equipe"
Bruno Altoé - Lutador de Jiu-jitsu
O evento, realizado no Las Vegas Convention Center, acrescenta mais um bronze à trajetória vitoriosa de Altoé, que em 2024 também conquistou o bicampeonato pan-americano e o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu (CBJJ). O atleta, que já foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa-roxa em 2021, é faixa-marrom de jiu-jitsu e faixa-preta de judô, além de ex-integrante da seleção brasileira de judô.
Foto do pódio nos Estados Unidos
Foto do pódio nos Estados Unidos Crédito: Fotos: Arquivo Pessoal

Veja Também

Flamengo anuncia Gonzalo Plata, seu 4º reforço na janela de transferências

Há 20 anos, zagueiro capixaba Serginho morreu após mal súbito no Morumbi

Capixaba Hugo Cibien busca evolução na Copa Truck após boa estreia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes eua usa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados