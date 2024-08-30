Flamengo anuncia Gonzalo Plata, seu 4° reforço na janela de transferências

Flamengo anuncia Gonzalo Plata Crédito: Divulgação Flamengo

Nesta sexta-feira (30) o Flamengo anunciou seu quarto reforço na janela de transferências. O ponta esquerda Gonzalo Plata, de 23 anos, que jogava pelo Al-Saad, do Catar. Negociação que mais demorou entre as quatro bem-sucedidas, Plata chega ao Rubro-Negro após o pagamento de R$ 24 milhões com contrato válido até 2028.

O Flamengo fecha a janela de transferências com 4 reforços, o primeiro anúncio foi de Michael vindo do Al Hilal que inclusive já estreou contra o Red Bull Bragantino no domingo (25). Em sequência, Alex Sandro que estava sem clube após deixar a Juventus. O lateral esquerdo já deu entrevista para o canal do clube.

"Expectativa de felicidade, não vejo a hora de estreiar no Maracana com a camisa do Flamengo, tenho certeza que essa nação rubro negra e meus companheiros vão estar do meu lado nessa adaptação e agradeço as mensagens de carinho, de felicidade, força, tenho certeza que vou responder da melhor forma possível. " Alex Sandro - Lateral esquerdo do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. O mais novo reforço rubro-negro assinou até 29/08/2029. Seja bem-vindo e muito sucesso com o Manto do Mais Querido do Mundo! #PlataDoMengo pic.twitter.com/lRoD9S2uNt — Flamengo (@Flamengo) August 30, 2024

O argentino Carlos Alcaraz também é o novo reforço do clube da gávea, jogador de 21 anos assinou contrato até 2029, vindo do Southampton, da Inglaterra, atleta revelado pelo Racing Club, da Argentina. Com a camisa do time inglês, atuou em 48 partidas, marcando oito gols e cinco assistências. No primeiro semestre deste ano, foi emprestado para a Juventus, da Itália.