Flamengo anuncia Gonzalo Plata, seu 4° reforço na janela de transferências

Nesta sexta-feira (30) o Flamengo anunciou seu quarto reforço na janela de transferências. O ponta esquerda Gonzalo Plata, de 23 anos, que jogava pelo Al-Saad, do Catar. Negociação que mais demorou entre as quatro bem-sucedidas, Plata chega ao Rubro-Negro após o pagamento de R$ 24 milhões com contrato válido até 2028.
O Flamengo fecha a janela de transferências com 4 reforços, o primeiro anúncio foi de Michael vindo do Al Hilal que inclusive já estreou contra o Red Bull Bragantino no domingo (25). Em sequência, Alex Sandro que estava sem clube após deixar a Juventus. O lateral esquerdo já deu entrevista para o canal do clube.
"Expectativa de felicidade, não vejo a hora de estreiar no Maracana com a camisa do Flamengo, tenho certeza que essa nação rubro negra e meus companheiros vão estar do meu lado nessa adaptação e agradeço as mensagens de carinho, de felicidade, força, tenho certeza que vou responder da melhor forma possível. "
O argentino Carlos Alcaraz também é o novo reforço do clube da gávea, jogador de 21 anos assinou contrato até 2029, vindo do Southampton, da Inglaterra, atleta revelado pelo Racing Club, da Argentina. Com a camisa do time inglês, atuou em 48 partidas, marcando oito gols e cinco assistências. No primeiro semestre deste ano, foi emprestado para a Juventus, da Itália.
Em outubro do ano passado, o meio-campista foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina que enfrentou Paraguai e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Alcaraz estará disponível para fazer sua estreia contra o Corinthians neste domingo (1).