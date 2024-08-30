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Paris 2024

Capixaba Patrícia Santos é medalha de bronze nas Paralimpíadas

Radicada no Espírito Santo, Patrícia conquista o bronze na natação no Revezamento 4x50 metros livre
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

30 ago 2024 às 16:45

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 16:45

Patrícia na prova da natação na Arena La Defense
Patrícia na prova da natação na Arena La Defense Crédito: Alessandra Cabral/CPB
A natação segue sendo a modalidade que mais rende medalhas para os brasileiros nos Jogos Paralímpicos de 2024 e, nesta sexta-feira (30), tivemos a primeira capixaba medalhista em Paris. Patrícia Santos conquistou a medalha de bronze no Revezamento 4x50m livre misto, na equipe composta por Talisson Glock, Lidia Cruz e Daniel Mendes. 
O Brasil fez uma prova de recuperação. Patricia Santos abriu a bateria e passou para Lidia Cruz, momento quando o país ainda era sexto colocado. Daniel Mendes caiu na água e levou o Brasil para terceira posição, e, nos últimos metros, Talisson Glock manteve o time em terceiro para o bronze, quase beliscando a prata que ficou com os Estados Unidos. A China levou o ouro.
"Para mim é um misto de tudo, porque no Rio eu tava com os ídolos, e aqui manter a hegemonia com eles (o time) é uma energia sem igual. Acredito que até o final da competição cada um vai encontrar e buscar ali o melhor dentro de cada um, e é isso que eu vim buscar aqui também", disse Patrícia em entrevista após a conquista do bronze. "E não podia deixar de mandar um beijo para a minha galerinha lá de Vitória, no Espírito Santo. Lá do meu bairro de Cariacica, em Nova Rosa da Penha em peso", finalizou. 
Criada em Cariacica, Patrícia Pereira é nadadora da classe S4 e, aos 46 anos, vai disputa sua terceira Paralimpíada. Ela já foi medalhista de prata no revezamento 4x50m livre misto no Rio 2016 e medalhista bronze no revezamento 4x50m livre misto em Tóquio 2020. Por seus feitos em prol do esporte capixaba, recebeu uma estrela na Calçada da Fama da Sesport. 

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