Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Confira os horários das competições com os atletas capixabas em Paris
Paris 2024

Confira os horários das competições com os atletas capixabas em Paris

Os Jogos Paralímpicos de Paris, serão iniciados oficialmente nesta quarta-feira (28), e ao todo serão 8 capixabas representando o Brasil na Cidade Luz. Veja a agenda completa dos nosso conterrâneos:
Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 16:02

Conheça os oito capixabas nas Paralimpíadas
Oito paratletas capixabas vão disputar as Olimpíadas Crédito: Vinicius/Arte A Gazeta
As  Paralimpíadas de Paris já chegaram com tudo e a delegação brasileira está levando 279 atletas, sendo oito representantes do Espírito Santo, em quatro esportes diferentes: atletismo, vôlei sentado, tiro esportivo e natação. Confira os dias e horários que os capixabas irão competir.

Agenda completa

Dia 29 de Agosto (Quinta-feira)
  • Natação: Mariana Gesteira - 50 m Livre | 4h30 | Fase de classificação
  • Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Ruanda  | 7h00 | Fase de Grupos
Dia 30 de Agosto (Sexta-feira)
  • Natação: Patrícia Pereira - 100 m livre | 4h30 | Fase de classificação
  • Atletismo: Marcos Vinícius - 100 m | 5h30 | Semifinal
  • Tiro esportivo: Bruno Stov - R4 | 8h30 | Fase de classificação
  • Natação: Patrícia Pereira - Revezamento 4x50m Livre 20 pontos | 12h30 | Final
  • Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Alemanha | 13h00 | Fase de Grupos
Dia 31 de Agosto (Sábado)
  • Atletismo: Daniel Mendes - 400 m | 8h00 | Fase de classificação
  • Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Canadá | 15h00 | Fase de Grupos
Dia 01 de Setembro (Domingo)
  • Natação: Patrícia Pereira - 150 m medley | 4h30 | Fase de classificação
  • Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Irã | 7h00 | Fase de Grupos
  • Tiro esportivo: Bruno Stov - R4 | 8h30 | Fase de classificação
Dia 02 de Setembro (Segunda-feira)
  • Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Eslovênia| 9h00 | Fase de Grupos
  • Natação: Mariana Gesteira - Revezamento 4x100m Livre 34 pontos | 12h30 | Final
  • Atletismo: Lorraine Aguiar - 400 m | 15h30 | Semifinal
Dia 03 de Setembro (Terça-feira)
  • Natação: Mariana Gesteira -  100 m Costas | 4h30 | Fase de classificação
  • Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Ucrânia | 13h00 | Fase de Grupos
  • Atletismo: Marcos Vinícius - 400 m | 14h00 | Fase de classificação
Dia 04 de Setembro (Quarta-feira)
  • Natação: Mariana Gesteira - 100 m livre | 4h30 | Fase de classificação
  • Natação: Patrícia Pereira - 50 m peito | 4h30 | Fase de classificação
  • Atletismo: Daniel Mendes - 100 m | 5h00 | Fase de classificação
  • Atletismo: Lorraine Aguiar - 100 m | 14h00 | Fase de classificação
Dia 06 de Setembro (Sexta-feira)
  • Natação: Patrícia Pereira - 50 m livre | 4h30 | Fase de classificação
  • Atletismo: Lorraine Aguiar - 200 m | 14h00 | Semifinal
Dia 07 de Setembro (Sábado)
  • Natação: Mariana Gesteira - Revezamento 4x100m medley 34 pontos | 12h30 | Final

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados