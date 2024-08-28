Confira os horários das competições com os atletas capixabas em Paris

As Paralimpíadas de Paris já chegaram com tudo e a delegação brasileira está levando 279 atletas, sendo oito representantes do Espírito Santo, em quatro esportes diferentes: atletismo, vôlei sentado, tiro esportivo e natação. Confira os dias e horários que os capixabas irão competir.
Agenda completa
Dia 29 de Agosto (Quinta-feira)
- Natação: Mariana Gesteira - 50 m Livre | 4h30 | Fase de classificação
- Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Ruanda | 7h00 | Fase de Grupos
Dia 30 de Agosto (Sexta-feira)
- Natação: Patrícia Pereira - 100 m livre | 4h30 | Fase de classificação
- Atletismo: Marcos Vinícius - 100 m | 5h30 | Semifinal
- Tiro esportivo: Bruno Stov - R4 | 8h30 | Fase de classificação
- Natação: Patrícia Pereira - Revezamento 4x50m Livre 20 pontos | 12h30 | Final
- Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Alemanha | 13h00 | Fase de Grupos
Dia 31 de Agosto (Sábado)
- Atletismo: Daniel Mendes - 400 m | 8h00 | Fase de classificação
- Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Canadá | 15h00 | Fase de Grupos
Dia 01 de Setembro (Domingo)
- Natação: Patrícia Pereira - 150 m medley | 4h30 | Fase de classificação
- Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Irã | 7h00 | Fase de Grupos
- Tiro esportivo: Bruno Stov - R4 | 8h30 | Fase de classificação
Dia 02 de Setembro (Segunda-feira)
- Vôlei sentado: Luiza Fiorese - Brasil x Eslovênia| 9h00 | Fase de Grupos
- Natação: Mariana Gesteira - Revezamento 4x100m Livre 34 pontos | 12h30 | Final
- Atletismo: Lorraine Aguiar - 400 m | 15h30 | Semifinal
Dia 03 de Setembro (Terça-feira)
- Natação: Mariana Gesteira - 100 m Costas | 4h30 | Fase de classificação
- Vôlei sentado: Thiago dos Santos - Brasil x Ucrânia | 13h00 | Fase de Grupos
- Atletismo: Marcos Vinícius - 400 m | 14h00 | Fase de classificação
Dia 04 de Setembro (Quarta-feira)
- Natação: Mariana Gesteira - 100 m livre | 4h30 | Fase de classificação
- Natação: Patrícia Pereira - 50 m peito | 4h30 | Fase de classificação
- Atletismo: Daniel Mendes - 100 m | 5h00 | Fase de classificação
- Atletismo: Lorraine Aguiar - 100 m | 14h00 | Fase de classificação
Dia 06 de Setembro (Sexta-feira)
- Natação: Patrícia Pereira - 50 m livre | 4h30 | Fase de classificação
- Atletismo: Lorraine Aguiar - 200 m | 14h00 | Semifinal
Dia 07 de Setembro (Sábado)
- Natação: Mariana Gesteira - Revezamento 4x100m medley 34 pontos | 12h30 | Final