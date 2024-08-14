Conheça Luiza Guisso, atleta capixaba que vai para as Paralimpíadas de Paris

A duas semanas da cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024, a equipe da TV gazeta foi até a cidade de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do ES, para conhecer e contar a história de Luiza Guisso Fiorese, atleta capixaba que vai defender a seleção brasileira no vôlei sentado nos Jogos.

Luiza foi acometida com um câncer no fêmur esquerdo aos 15 anos, que a afastou da primeira paixão esportiva: o handebol. Mas, em 2019, em uma grande história de superação, retornou ao mundo dos esportes através do voleibol sentado. Hoje, aos 27 anos, a capixaba já coleciona duas medalhas importantíssimas da modalidade: um bronze nas Paralimpíada de Tóquio-2020, e um ouro no mundial de 2022.

"Fiquei seis anos longe do esporte por causa disso, né? Eu era atleta de handebol, estava no meio do esporte, então eu já tinha uma memória muscular e uma condição física que me ajudava. E até por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida para mim" Luiza Guisso - Jogadora do Brasil de Vôlei Sentado

Atualmente, Luiza defende as cores do ASPAEGO, a Associação Paralímpica do Estado de Goiás, mas voltou à cidade natal para passar um tempo com a família até embarcar para Paris. "Antes da viagem eu precisava vir para cá, dar uma recarregada na energia. E eu sempre falo: 'ah, eu posso ir para casa?', porque a minha casa é aqui", explica a atleta.

Luiza Guisso foi medalhista de Bronze em Tóquio 2020 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de um terceiro lugar na capital japonesa em 2021 (por conta da pandemia, os Jogos foram realizados em 2021), o objetivo da seleção brasileira nesta Paralimpíada é a medalha de ouro.

"A gente tá muito próximo da medalha de ouro. A gente realmente tem chance de medalhar, fomos campeãs mundiais em 2022, ganhamos de Estados Unidos, Canadá... então a gente sabe que dá", conclui Luiza.

Depois dos Jogos, Luiza também falou sobre o desejo em voltar ao Estado e consolidar o esporte em solo capixaba.

"Quero voltar para cá, quero construir minha família aqui, treinar aqui. Hoje sou muito grata ao que a Sesport (Secretaria de Esportes) tem feito, eles estão construindo o Centro de Referência Paralímpico. Espero muito que a estrutura já esteja pronta no próximo ano para eu voltar e quem sabe até criar um time aqui" Luiza Guisso - Jogadora do Brasil de Vôlei Sentado