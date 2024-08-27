Conheça as duas modalidades exclusivas dos Jogos Paralímpicos

Potiguar Romário Marques, no goalball e paulista Guilherme Germano, na bocha, representam o Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Desta quarta-feira (28) até o dia 8 de setembro, atletas paralímpicos de todo o mundo competem nos Jogos de Paris 2024 por medalhas em 22 modalidades, dentre as quais estão esportes adaptados velhos conhecidos, como o futebol de cego e o vôlei sentado. Mas duas modalidades são exclusivas dos Jogos Paralímpicos: a bocha e o goalball.

Goalball

Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. O esporte é praticado por dois times de três atletas cada, com objetivo de fazer gols acertando uma bola com guizo na rede do adversário. Por sua vez, o outro time deve evitar o avanço do adversário orientando-se em quadra pelo som da bola.

A quadra do goalball tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com três minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. A meta é balançar a rede adversária.

Bocha

Praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, a bocha paralímpica só apareceu no Brasil na década de 1970. A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim). Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e são limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio (calhas), além de contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com maior comprometimento dos membros.