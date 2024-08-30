Brasileiro 'mói' recorde mundial e é ouro nos 5.000 m em Paris

"A gente chegou pra moer, pra pisar em cima." Com esse espírito, o brasileiro Júlio César Agripino, 33, surpreendeu ao conquistar o ouro paralímpico nos 5.000 metros, categoria T11 (deficiência visual), com novo recorde mundial (14min48s85).

Júlio César Agripino comemora vitória nos 5000m nos Jogos Paralímpicos de Paris Crédito: Foto: Wander Roberto / CPB

O dono da marca anterior (14min53s97), o também brasileiro Yeltsin Jacques, 32, ouro na mesma prova em Tóquio, superou a própria marca (14min52s61), mas ficou apenas com a medalha de bronze. O japonês Kenya Karasawa ganhou a prata.

Agripino foi diagnosticado com ceratocone, doença degenerativa na córnea, aos 7 anos de idade. Ele atribuiu boa parte do êxito ao trabalho dos atletas-guia, Edelson Almeida e Micael dos Santos, também corredores de fundo. Ambos estavam muito emocionados após a vitória.

"Além de serem os nossos olhos, eles nos ajudam também psicologicamente", explicou Agripino. "A gente sempre conversa que isso aqui é um casamento. Não é todo dia que é mil flores, mil maravilhas, a gente briga, mas dentro da pista a gente faz a diferença."

Agripino liderou a prova desde o início, seguido por Karasawa. "O Edelson falava: 'O japonês vai passar, dá uma pancada.' Aí dei uma pancada, já mexeu no psicológico do japonês. Aí ele falou de novo, 'Júlio, o japonês está chegando de novo', dei outra pancada e foi isso que aconteceu."

O novo campeão paralímpico revelou ter enfrentado uma torção no pé direito, no começo do mês, ao pisar na borda da pista, durante a preparação na cidade francesa de Font-Romeu. Ele pisou na borda da pista. "Acabei virando o pé. Mas furei o protocolo médico e falei: 'A gente vai ganhar essa bagaça.'"

O medalhista de bronze Yeltsin atribuiu o desempenho aquém do esperado a uma microrruptura na panturrilha esquerda e a uma virose, contraída um mês e meio atrás. "Consegui reorganizar a casa e sair daqui com uma medalha, levar um pedacinho da Torre Eiffel para o Brasil." As medalhas de Paris contêm 18 gramas de ferro original do monumento.

Agripino parabenizou o compatriota. "É um cara que tem muita história dentro do paradesporto. Respeito demais ele, mas sabia que hoje era o meu dia e ninguém ia passar por cima da gente."