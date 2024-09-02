Porta-bandeira do Brasil ganha ouro e prata no mesmo dia em Paris

Beth Gomes conquista o ouro e a prata no mesmo dia Crédito: Ana Patrícia Almeida/CPB

Uma prata de manhã, um ouro à noite. Esse foi o saldo da brasileira Beth Gomes nesta segunda (2) nos Jogos Paralímpicos de Paris, em provas para competidores sentados. Pela manhã, ela ficou em segundo lugar no arremesso do peso, na categoria F54, com 7,82 m. À noite, venceu o lançamento de disco na categoria F53, com 17,37 m na quinta de seis tentativas, novo recorde paralímpico.

O resultado da brasileira no arremesso do peso, mesmo insuficiente para o ouro, estabeleceu o novo recorde mundial da classe F53 (a marca anterior, 7,75 m, também era de Beth). Ela era a única finalista F53, contra sete arremessadoras da classe F54, cujo comprometimento dos movimentos é um pouco menor. O ouro ficou com a mexicana Gloria Zarza, com 8,06 m.

A paulista de 59 anos recebeu sua medalha de prata no pódio enquanto a prova da noite ainda estava em andamento - ela foi autorizada a lançar antes das adversárias para participar da cerimônia de premiação. Beth cortou um dedo ao badalar o sino cerimonial reservado aos campeões do Stade de France. "Meu sangue vai ficar em Notre-Dame", brincou, em referência ao fato de que o sino será instalado na catedral de Paris após os Jogos Paralímpicos.