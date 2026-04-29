A Gazeta divulga pesquisa sobre corridas para governo e Senado no ES

Eleitores do Espírito Santo vão saber nesta quinta-feira (30) como está a corrida eleitoral no Estado. A Gazeta divulga pesquisa inédita da Quaest com as disputas para o governo e para o Senado.





Faltando ainda cerca de um mês e meio para o registro oficial das candidaturas, que termina em 15 de agosto, o levantamento traz consulta à população com diferentes cenários de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos.





A pesquisa inclui cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha – além das rejeições.





Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 25 e 28 de abril, conduzindo 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.