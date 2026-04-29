A Gazeta divulga pesquisa sobre corridas para governo e Senado no ES

Eleitores do Espírito Santo vão saber nesta quinta-feira (30) como está a corrida eleitoral no Estado. A Gazeta divulga pesquisa inédita da Quaest com as disputas para o governo e para o Senado.
Faltando ainda cerca de um mês e meio para o registro oficial das candidaturas, que termina em 15 de agosto, o levantamento traz consulta à população com diferentes cenários de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos.
A pesquisa inclui cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha – além das rejeições.
Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 25 e 28 de abril, conduzindo 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, ressalta que este é um momento importante da cobertura do processo eleitoral sempre registrado na Rede Gazeta.
"Neste ano não será diferente. O capixaba espera por esses marcos da cobertura e vamos trabalhar para entregar todas as informações das quais pode precisar para acompanhar todo o processo e tomar suas decisões."
No dia 30 de março, A Gazeta publicou levantamento da Quaest contratado pelo Estado de Minas. Agora, com a primeira pesquisa contratada por A Gazeta, o eleitor vai passar a acompanhar com mais frequência as consultas de intenção de voto, não apenas para o governo, mas também para o Senado Federal que, neste ano, terá duas vagas em disputa.
A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.