Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2026

A Gazeta divulga pesquisa sobre corridas para governo e Senado no ES

A consulta sobre a intenção de voto do eleitor do Espírito Santo vai ser divulgada nesta quinta-feira (30); levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de abril pela Quaest

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 19:52

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

29 abr 2026 às 19:52

Eleitores do Espírito Santo vão saber nesta quinta-feira (30) como está a corrida eleitoral no Estado. A Gazeta divulga pesquisa inédita da Quaest com as disputas para o governo e para o Senado. 


Faltando ainda cerca de um mês e meio para o registro oficial das candidaturas, que termina em 15 de agosto, o levantamento traz consulta à população com diferentes cenários de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos.


A pesquisa inclui cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha – além das rejeições.


Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 25 e 28 de abril, conduzindo 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, ressalta que este é um momento importante da cobertura do processo eleitoral sempre registrado na Rede Gazeta. 

"Neste ano não será diferente. O capixaba espera por esses marcos da cobertura e vamos trabalhar para entregar todas as informações das quais pode precisar para acompanhar todo o processo e tomar suas decisões."


No dia 30 de março, A Gazeta publicou levantamento da Quaest contratado pelo Estado de Minas. Agora, com a primeira pesquisa contratada por A Gazeta, o eleitor vai passar a acompanhar com mais frequência as consultas de intenção de voto, não apenas para o governo, mas também para o Senado Federal que, neste ano, terá duas vagas em disputa.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.


Veja Também 

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ

Justiça bloqueia contas para cobrar R$ 4,7 milhões de ex-procurador da Fazenda nacional no ES

Andressa Aparecida Ferreira Siqueira/Andressa Siqueira - vereadora de São Domingos do Norte

Câmara do ES abre processo de cassação contra vereadora por suspeita de corrupção

Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha

Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Pesquisa Eleitoral Pesquisa Quaest Governo do ES Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF
Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano, diz Messias
Imagem de destaque
Messias rejeitado no STF: derrota de Lula é sem precedentes desde o século 19
Imagem de destaque
Correspondente bancário pode virar profissão regulamentada no Brasil?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados